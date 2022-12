Préservatifs gratuits pour les jeunes : "Clairement, la question du prix a un impact"

Vous l'avez entendu sur France Bleu Bourgogne. À partir du 1ᵉʳ janvier, les préservatifs seront gratuits en pharmacie pour tous les jeunes jusqu'à 25 ans. C'est une petite révolution, assure Emmanuel Macron, qui fait la promotion de cette mesure. Et chez nous, est-ce que cette mesure est vraiment attendue ? On est avec Clara Lefort, conseillère conjugale et familiale

France Bleu Bourgogne : Vous intervenez dans les collèges, dans les lycées. Est-ce que l'on vous parle souvent de préservatifs ? Est ce que vous en distribuez régulièrement ?

Toutes les personnes qui viennent nous rencontrer à notre local ou dans des stands d'information peuvent récupérer gratuitement des préservatifs. Et on en distribue aussi systématiquement lors de nos animations en milieu scolaire et ailleurs. Et ça fait partie de nos missions de mettre à disposition des préservatifs pour tout public.

Rendre le préservatif gratuit, est ce que pour vous, c'est quelque chose qui est vraiment utile ou pas ?

Clairement, la question du prix, elle a un impact. C'est à dire que quand on veut acheter, par exemple une marque, ça va coûter assez vite cher. Et il existe des marques qui sont remboursées sur prescription médicale mais qui souvent ne sont pas connues. C'est les marques qui vont être gratuites à partir de janvier, mais elles étaient déjà remboursées précédemment. Peu de personnes étaient au courant. Et après, il y a aussi la question de l'accès plus large. C'est-à-dire est-ce que je peux avoir des préservatifs ? Mais aussi est-ce que je peux les utiliser ? Est-ce que je peux proposer à mon ou ma partenaire de les utiliser ? Et est-ce que si je suis informé sur tout ce qui existe en termes de dépistage, par exemple pour avoir vraiment une prévention complète ?

Donc c'est plutôt quelque chose de bien, mais il faudrait aller encore plus loin ?

Il faudrait l'accompagner d'une éducation complète à la santé sexuelle. Ce que nous on met en place avec des animations, par exemple pour amener les personnes à en parler et à se saisir des outils qu'ils ont à disposition.

Considérer que la contraception peut concerner les mineurs, c'est une bonne chose aussi ?

En tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des relations sexuelles avant la majorité. Du coup, effectivement, la contraception étant déjà accessible aux mineurs, c'était un peu logique que les préservatifs le soient aussi.

Comment est ce que vous feriez vous pour aller plus loin et parler de meilleure prévention d'accompagnement ?

C'est vrai que les préservatifs externes qui sont remboursés, les préservatifs dits masculins, c'est une manière de prévenir les IST, les infections sexuellement transmissibles. Mais il y a aussi d'autres outils comme les préservatifs internes qu'on dit féminins, et aussi la digue dentaire qui peut être utilisée pour les rapports buccaux qui font partie des moyens de prévention mais qui ne sont pas remboursés et difficilement accessibles. Du coup, si on parle des outils vraiment pratiques, matériels, le préservatif externe, ce n'est pas le seul.

Quelles sont les questions, les préoccupations qui reviennent le plus souvent finalement chez les jeunes ?

Alors au niveau des pharmacies, c'est vrai qu'on sait pas trop où les gens achètent les préservatifs, on se dit qu'en supermarché ça peut être deux fois plus simple pour prendre le temps de choisir la taille, le modèle, ce qui nous convient plutôt que de demander à quelqu'un un comptoir. Mais après, les jeunes ont des préoccupations très variées et souvent, ils sont assez en réflexion sur ces questions là et qui se posent plein de questions sur les réseaux sociaux, sur le porno, sur les premières relations, les premières fois sur le genre, les orientations sexuelles. C'est des questions qui reviennent beaucoup et on essaye de faire des échanges autour de ces questions là.