Présidentielle - 1er tour : une centaine de manifestants "ni Macron ni Le Pen" à Bordeaux, deux interpellations

Une centaine de jeunes se sont rassemblés ce dimanche soir à Bordeaux après avoir pris connaissance des résultats du 1er tour de la Présidentielle. Une manifestation rapidement dispersée par la police. Deux personnes ont été interpellées pour jets de projectiles.

"Ni Macron, ni Le Pen", c'était le mot d'ordre de la manifestation convoquée via les réseaux sociaux quelques minutes seulement après l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle plaçant Emmanuel Macron et Marine Le Pen en finale le 7 mai prochain. Parti de la place Saint-Michel, une centaine de personnes ont défilé derrière une banderole "On vaut mieux que ça". Un fumigène, capuches et écharpes noires pour dissimuler leur visage, ils sont remontés jusqu'à la place de la Victoire. Bloqués par les policiers à l'entrée de la rue Sainte-Catherine, ils ont alors pris la direction du cours de l'Argonne puis ils sont revenus cours Aristide Briand où ils ont été finalement dispersés par les forces de l'ordre. Entre-temps, il y a eu quelques jets de bouteilles, des pétards et des poubelles incendiées. Deux personnes ont été interpellées pour jets de projectiles.

Début de manifestation contre le Front National dans le centre ville de Bordeaux @SO_Bordeaux pic.twitter.com/oIt2HzLY2S — Clément Pouré (@Clementbezard) April 23, 2017

Une centaine de manifestants anti-Macron sur la place de la Victoire à Bordeaux. Vite dispersés selon la police. #Presidentielle2017 pic.twitter.com/BReyl7v8P9 — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) April 23, 2017