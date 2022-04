Présidentielle 2022 : la Dordogne dans le top 5 des départements qui ont le plus voté à midi

Ce sont les premiers chiffres de participation de la journée en Dordogne, qui donnent une tendance pour la journée alors qu'on craint une forte abstention cette année pour l'élection présidentielle. A midi, au premier tour, 34,63% des habitants de la Dordogne sont allés voter.

La Dordogne quatrième département qui a le plus voté à midi

C'est presque 10 points de plus qu'au niveau national, où on compte seulement 25,48% de participation à midi, soit trois points de moins qu'en 2017 au premier tour à la même heure. En Périgord, au contraire, on a plus voté qu'à midi en 2017 au premier tour. A l'époque, seulement 30,41% des Périgourdins s'étaient déjà rendus aux urnes à cette heure-là.

La Dordogne est le département qui a le plus voté de la région Nouvelle-Aquitaine à midi, devant les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, et le quatrième département qui a le plus voté en France. Les cinq départements ayant le plus voté à midi sont la Saône-et-Loire (39,05%), le Gers (37,71%), l'Ardèche (35,55%), la Dordogne (34,63%) et le Vaucluse (32,64%).

En 2017, à la dernière élection présidentielle, la participation totale en Dordogne s'était élevée à 81,68%, presque quatre points au-dessus de la moyenne nationale.