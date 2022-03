Présidentielle 2022 : l'association des paralysés de France interpelle les candidats

Blocage du Pont de Normandie par des fauteuils roulants, manifestation et rassemblement au Mans, l'APF- France Handicap veut que les candidats à l'élection présidentielle s'emparent des questions liées au handicap et notamment aux problèmes d'accessibilité.

Remettre le handicap au coeur de la campagne. C'est l'objectif des bénévoles de l'association des paralysés de France qui manifeste aujourd'hui. Selon elle, la question du handicap est peu présente dans le débat politique. Elle concerne pourtant 12 millions de personnes en situation de handicap et 8 millions de personnes qui sont leurs proches. Parmi leurs préoccupations majeures, il y a la question de l'accessibilité aux transports, à l'école, au travail qui conditionnent la vie des personnes handicapées.

Entretien avec Pierre Corbeau, membre de l'association sarthoise APF-France Handicap

France Bleu Maine : Qu'est-ce qui peut être amélioré en Sarthe en matière d'accessibilité ?

Pierre Corbeau : On va prendre l'exemple de la métropole du Mans et la comparer avec l'agglomération d'Amiens qui a à peu près la même population. En Picardie, vous avez un service de transport pour les personnes à mobilité réduite (PMR) qui fonctionne de 7h le matin à minuit le soir, 365 jours dans l'année. Avec 90 véhicules pour prendre en charge les personnes en situation de handicap. Au Mans, il y a seulement 13 véhicules adaptés. Du coup, il y a plein de gens qui demandent ce service et qui ne l'obtiennent pas. Il y a une priorité, bien entendu, aux travailleurs handicapés, mais il y a aussi des gens qui veulent sortir pour des loisirs et qui ne peuvent pas aller au théâtre le soir, par exemple.

Et dans le reste du département ?

Là, il s'agit de la compétence de la Région des Pays de la Loire. Le réseau de transport en commun Allez hop! a signé une charte de qualité vis à vis des personnes en situation de handicap mais cela avance doucement. Il y a par exemple la question des arrêts de car qu'il faut aménager. 70 % est à la charge de la Région et 30 % à la charge des communes. Mais cela traine. La loi LOM (La Loi d'orientation et Mobilités) qui date d'il y a deux ans prévoit de renforcer l’accessibilité des services de transport et d'encourager leur usage pour les personnes en situation de handicap. Il faudrait des arrêts de bus aux normes pour monter en fauteuil. Mais il faudra aussi un système de transport à la demande. Si une personne n'est pas sur une ligne de bus, il faut bien aller la chercher chez elle pour l'amener soit au bus, soit au train. Pour qu'elle puisse être autonome et se débrouiller toute seule.

Pierre Corbeau, membre de l'association APF-France Handicap de la Sarthe © Radio France - yann lastennet

Pourquoi ces questions d'accessibilité sont-elles si importantes ?

Parce qu'elles conditionnent le reste de la vie. Le fait de pouvoir aller à l'école, de pouvoir aller au travail, de pouvoir être autonomes. Il y a plein de personnes qui ont des prestataires de service d'aide à la personne. En cas de retard ou d'absence, c'est toute la journée de la personne handicapée qui est chamboulée. S'il était prévu qu'elle soit prête à 9 heures, levée, habillée etc... et que finalement elle n'est prête qu'à 11h. Si j'ai prévu un transport PMR (pour personne à mobilité réduite) pour aller faire une course, eh bien c'est foutu pour la journée. Je risque même une amende de la part de la Sétram si j'ai pas prévenu en temps et en heure. C'est quand même dommageable à notre époque d'en arriver là. D'avoir en fait une double peine. Je suis handicapé et en plus, je peux pas me mouvoir tout seul.

Il y a quand même eu des avancées, ce n'est pas assez ?

Cela ne va pas assez vite, c'est ce qu'on dit. On a le même débat depuis 20 ans, 30 ans. Il y a des lois, elles ne sont pas appliquées. Et pourtant la loi prévoit des pénalités si les gens par exemple n'ont pas adapté l'accessibilité de leurs magasins, s'il reçoit du public. Mais les pénalités ne sont pas appliquées. On est avance à petits pas avec des fois des marches arrière. Quand est-ce qu'on va avoir un gouvernement qui fait un grand coup, un grand pas pour les personnes en situation de handicap.

Vous souhaiteriez qu'il y ait un "Grenelle" du handicap comme il y en a eu un pour la santé ou l'environnement ?

Oui, cela concerne 23 millions de citoyens. Mine de rien, c'est en effet 12 millions de personnes en situation de handicap mais il y aussi tous les aidants, les proches. C'est 23 millions de personnes qui ne sont pas écoutées en ce moment dans la campagne électorale. Donc, à eux prendre le truc à bras le corps et nous faire des propositions.

Réécoutez, l'interview de Pierre Corbeau, invité du 6-9 de France Bleu Maine.

L'APF-France Handicap appelle à manifester devant la préfecture de la Sarthe, au Mans, ce mercredi de 14h30 à 16h