Présidentielle 2022 : lancement de la tournée "Nos quartiers ont de la gueule" à Montreuil

"Nos quartiers ont de la gueule". C'est le nom de la tournée lancée ce vendredi 29 octobre, à Montreuil en Seine-Saint-Denis, par la coordination nationale Pas sans nous_. _Ce collectif qui regroupe plus de 300 associations souhaite redonner la parole aux habitants des quartiers populaires et des zones rurales à l'approche de l'élection présidentielle de 2022.

"Parce que chaque voix compte"

Une caravane va sillonner la France et s'arrêter dans une quarantaine de villes pour recueillir la parole des ces électeurs, souvent désabusés par les politiques, explique Mohamed Mechmache, le président de Pas Sans Nous. "On a deux objectifs. D'abord, déconstruire tout ce qu'on entend sur ces quartiers, tout ce qu'on montre de négatif alors qu'il y a de belles choses aussi à montrer (...) et le deuxième c'est inciter les gens à aller voter (...) leur expliquer qu'ils ne peuvent plus être des spectateurs, qu'il va falloir changer la donne, parce que leur voix compte". Chaque habitant pourra laisser ses "doléances", ses propositions, ses solutions en remplissant un formulaire.

Une tournée dans les quartiers populaires

À Montreuil, la caravane installée sur la place Jean Jaurès face à l'hôtel de ville, attirent les regards. Certains habitants s'arrêtent pour prendre le formulaire, comme Lucie. Cette étudiante, âgée de 18 ans, ne sait pas encore pour qui elle votera au printemps prochain. En tout cas, elle aimerait bien "qu'on parle un peu plus de la précarité des jeunes et des aides du Crous pas suffisantes par exemple".

Stéphanie, elle, remplit le formulaire immédiatement sur place. Les priorités de cette mère de famille ? "Les transports, la santé et les discriminations contre les femmes", écrit-elle. Même si elle a toujours voté à chaque élection, "parce que c'est important", elle avoue le faire souvent "par dépit" pour le moins pire des candidats, depuis plusieurs années.

La caravane de la tournée "Nos quartiers ont de la gueule" a été installé sur la place Jean Jaurès à Montreuil © Radio France - Hajera Mohammad

Toutes les doléances laissées dans ces formulaires seront compilées dans "un manifeste" à la fin de la tournée, prévue le 12 mars avec une dernière étape à Paris, à un mois environ du premier tour de l'élection à l'Élysée (prévu le 10 avril). En attendant, la caravane de Pas Sans Nous est attendue à Tours et Joué-Lès-Tours ce week-end puis à Clermont-Ferrand, lundi et mardi.