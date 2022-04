Présidentielle 2022 : le club de foot de l'AS Bourny à Laval aide ses jeunes licenciés à faire leurs devoirs

Caroline Piton est licenciée au club de football de l'AS Bourny et aide bénévolement les plus jeunes à faire leurs devoirs.

France Bleu Mayenne vous donne la parole cette semaine, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Parmi les thèmes peu abordés de cette campagne électorale : le sport. Pourtant, le milieu sportif est souvent indispensable dans d'autres domaines, comme l'éducation. À Laval par exemple, le club de football de l'AS Bourny propose de l'aide aux devoirs à une cinquantaine de jeunes licenciés.

Finir ses leçons avant d'aller au foot

Le club de l'AS Bourny a créé une Académie il y a dix ans : ses jeunes licenciés peuvent suivre de l'aide aux devoirs trois fois par semaine avant d'aller à l'entraînement de football. Trois bénévoles ainsi que des salariés du club les accompagnent afin de terminer leurs leçons, ce qui permet aux jeunes de rentrer chez eux après l'entraînement sans avoir de devoir à finir. Une cinquantaine de licenciés, une trentaine de garçons et une vingtaine de filles, ont été sélectionnés par le club pour suivre ce programme scolaire. Le club met en place des bus pour aller les chercher après les cours dans différents collèges de Laval. Au programme : quelques minutes pour goûter, puis 40 minutes de révision avant de commencer une séance d'une heure de foot.

A droite, Issa, 13 ans, révise une poésie de Guillaume Apollinaire avant d'aller à l'entraînement de foot. © Radio France - Maïwenn Bordron

Issa, par exemple, est concentré sur sa leçon de français : il doit apprendre un vers de la poésie Les Saltimbanques de Guillaume Apollinaire. "Il y a une bonne ambiance et on peut travailler, c'est bien", se réjouit ce collégien de 13 ans. D'autres collégiens révisent leur cours de mathématiques et d'histoire. "Ils savent qu'ils doivent faire leurs leçons et ensuite aller au foot", explique Caroline Piton, bénévole à l'AS Bourny et en même temps joueuse.

"Quand ils sont ici, au moins, ils savent que les leçons vont être faites. Il y a un adulte qui peut les aider. Ils n'ont pas le droit à leur téléphone, ils ne sont pas tentés d'envoyer des messages donc, pour certains, c'est plus facile", souligne Solène Carré, salariée à l'AS Bourny et responsable de l'Académie. Elle regrette que le sport ne soit pas une priorité des candidats à la présidentielle. "On dit souvent qu'il y a des problèmes dans les quartiers. Il y a des problèmes avec la jeunesse, mais qu'est ce qu'on leur propose à des enfants? Des enfants qui terminent l'école à 17 heures? Qu'est ce qu'on leur ouvre? ", regrette-t-elle. Et d'ajouter : "Là, ils sont encadrés par un éducateur. Ils se défoncent, ils font du sport, ils s'amusent".