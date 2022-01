Présidentielle 2022 : près d'un jeune sur deux pourrait ne pas voter

L'abstention chez les jeunes, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais la crise sanitaire a encore creusé le fossé qui sépare les 18-30 ans des candidats à l'élection présidentielle selon le Sarthois Jérémie Peltier, directeur d'études à la Fondation Jean Jaurès, organisme de réflexion et d'études, à but non lucratif, sur la société en général et la démocratie. Selon lui, près d'un jeune sur deux compte ne pas aller voter en avril prochain.

Manque de représentativité, manque d'intérêt, il y aussi ce sentiment que les candidats ne parlent pas de leurs préoccupations trop souvent résumées à la défense de la planète et de l'écologie. "Aujourd'hui, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, l'écologie et l'environnement, c'est le mantra, je dirais, de l'ensemble de la population", analyse Jérémie Peltier. "Donc, effectivement, il y a l'écologie". Mais selon les études de la Fondation Jean Jaurès, la principale préoccupation des jeunes reste le travail.

L'emploi et les salaires : premières préoccupations des jeunes

La Covid-19 a rebattu les cartes et inversé le sens des priorités. "On oublie trop souvent que la jeune génération, d'une façon générale, a été aussi victime de cette crise sanitaire", constate Jérémie Peltier. "C'est beaucoup de petits jobs qui n'ont pas pu être faits par définition lors de la crise. Donc ça a été une perte de revenus, une perte de ressources financières importantes, des contrats d'alternance qui n'ont pas pu être renouvelés. Beaucoup de CDD qui n'ont pas été reconduits, donc on sous estime beaucoup l'impact effectivement économique".

Jérémie Peltier, directeur d'études à la fondation Jean Jaurès © Radio France - yann lastennet

Les jeunes recherchent de meilleurs salaires plus qu'une quête de sens. - Jérémie Peltier, directeur d'études à la Fondation Jean Jaurès

La Fondation Jean Jaurès a réalisé en fin d'année dernière une grande enquête auprès de 1.000 jeunes pour connaître leur relation au monde du travail et ce qu'ils attendent de l'entreprise. Alors que la crise sanitaire a questionné une partie des salariés sur leur utilité, leur rôle au sein de l'entreprise et le sens à donner à leur vie professionnelle, les jeunes sondés par l'institut affichent d'autres priorités. "_Ils veulent d'abord et avant tout avoir un poste bien payé_. Ce qu'ils recherchent dans leur premier job, c'est subvenir à leurs besoins".

Des préoccupations que partagent bon nombre d'employés, plus vieux et plus installés dans le monde du travail. Ce n'est pas étonnant pour Jérémie Peltier : "Je pense qu'on l'oublie trop souvent mais finalement, on a une jeune génération à qui on a enlevé, entre guillemets, deux ans de sa jeunesse. C'est une jeune génération qui a vieilli plus rapidement durant la crise. Et donc, elle a des préoccupations et des revendications assez classiques quand on les interroge sur le monde du travail".

Réécoutez l'interview de Jérémie Peltier, invité du 6-9 de France Bleu Maine