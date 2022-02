Présidentielle : un bus du site mémorial du camp des Milles à Aix-en-Provence à la rencontre des citoyens

Pour encourager les citoyens à se rendre aux urnes pour l'élection présidentielle dans un mois et demi, la fondation de site mémorial du camp des Milles va sillonner la France à la rencontre des électeurs, notamment les jeunes dans un bus "d’Alerte Républicaine et Démocratique", le BARD.

Votons, engageons nous ! C’est le nom de l’opération lancée par la fondation de site mémorial du camp des Milles pour inciter les citoyens à voter. Un bus, le "BARD" (Bus d'Alerte Républicaine et Démocratique) va sillonner la France à la rencontre de ceux qui vont s'exprimer dans les urnes pour la présidentielle en France. Le but est d'abord d'échanger avec le public cible, en particulier les jeunes. Le bus va notamment faire des haltes sur les campus dans les grandes villes : "Le bus va s'arrêter et présenter d'abord les travaux de notre fondation ce qui permettra de montrer combien aujourd'hui notre démocratie est fragilisée et comment par le vote l'ensemble des citoyens notamment les plus jeunes peuvent faire entendre leur voix et permettre à la démocratie d'être oxygénée et de peser sur le débat démocratique aujourd'hui" souligne Nicolas Sadoul, directeur de la Fondation du camp des Milles.

Un des objectifs est aussi d'apporter un enrichissement culturel de rappeler les grands événements de l'histoire, les grandes tragédies dans un souci également de lutter contre ceux (les candidats) qui ont tendance à réécrire l'histoire : "on montre à l'appui de ce qui s'est passé entre 1939 et 1942 aux camps des Milles et aujourd'hui l'histoire peut être maltraitée" ajoute Nicolas Sadoul.

Pendant 7 semaines, ce bus va parcourir plus de 6.000 kilomètres et sillonner 20 grandes villes de France. Ce mercredi, il sera à Marseille, jeudi à Toulon et vendredi à Nice. Il prendra ensuite la direction du nord (Lyon, Grenoble, Paris, Strasbourg). Il sera de retour le 8 avril, deux jours avant le 1er tour de l'élection présidentielle.