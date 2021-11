Présidentielle 2022 : un collectif veut porter la voix des habitants des quartiers nord de Marseille

"Nos quartiers ont de la gueule", c'est le nom de leur campagne. A quelques mois de la présidentielle, les bénévoles de la coordination nationale "Pas sans nous" se sont lancés dans un tour de France en camping-car. Ils s'arrêtent dans les quartiers populaires pour recueillir la parole de ses habitants. Ce lundi 15 novembre, ils étaient dans le 14e arrondissement de Marseille, à côté de l'après M, l'ancien MacDonald's transformé en fast-food solidaire.

"Des politiques ont été menées mais elles n'ont pas été à la hauteur" - Mohamed Mechmache, président de Pas sans nous

Lors de chaque halte, les habitants sont invités à faire part de leurs revendications par écrit. Depuis le début de son tour, fin octobre, l'organisation compte plusieurs centaines de témoignages. "A Marseille, les problèmes de logements, d'école et d'emploi reviennent souvent", assure le président, Mohamed Mechmache. A partir de ce sondage, il compte rédiger un manifeste qui sera publié en mars, soit un mois avant l'élection présidentielle, "pour faire remonter les réels problèmes des habitants, explique-t-il. Des politiques ont été menées dans ces quartiers mais elles n'ont pas été à la hauteur".

Le président de "Pas sans nous" estime qu'il faudrait commencer par cesser de stigmatiser la population de ces quartiers. "Le taux de chômage y explose, les gens ont besoin d'être soutenus, nous on veut leur donner la parole et faire en sorte que leur voix compte", poursuit Mohamed Mechmache. Lui et les autres bénévoles de l'organisation affirment également vouloir lutter contre l'abstention, sans pour autant être partisan d'un ou d'une candidat(e) en particulier.

Ce mercredi 17 novembre, les membres de "Pas sans nous" seront à Aix-en-Provence sur le marché place des Ménestrels. Jusqu'au 12 mars prochain, ils comptent passer dans une quarantaine de villes.

Lors de chaque halte, les habitants sont invités à faire part de leurs revendications par écrit. © Radio France - Elsa Vande Wiele