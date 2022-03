Présidentielle : 48,7 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes, selon l'Insee

48,7 millions d'électeurs sont inscrits pour l'élection présidentielle, indique ce jeudi l'Insee dans une publication. Le nombre d'inscrits progresse entre mai 2021 et mars 2022 : 856.000 personnes de plus sont inscrites sur les listes électorales.

À quelques jours du premier tour de la présidentielle, l'Insee révèle ce jeudi le nombre d'inscrits sur les listes électorales. En tout, 48,7 millions d'électeurs sont inscrits. Sur cette période, note l'institut, près de quatre millions de Français "ont fait une démarche volontaire d'inscription sur une liste électorale, le plus souvent à la suite d'un déménagement".

Pour rappel, lors de l'élection présidentielle en 2017, il y avait 47,5 millions d'électeurs inscrits. Cette année, pointe l'Insee, 95% des Français en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales, soit un point de plus que pour les élections régionales et départementales de 2021 avec 856.000 nouveaux inscrits supplémentaires. Cette progression est quatre fois plus importante que celle observée entre les élections municipales de 2020 et les élections régionales et départementales de 2021.

Plus de femmes que d'hommes inscrites

De cette publication de l'Insee, il ressort que plus de femmes (24,5 millions) que d'hommes (22,4 millions) sont inscrites sur les listes électorales pour ce scrutin, sauf chez les 30-34 ans et les plus de 90 ans. La quasi-totalité des 18-30 ans sont inscrits sur une liste électorale grâce à la procédure d'inscription d'office des jeunes atteignant 18 ans. L'Insee note un taux plus faible entre 35 et 49 ans (91% à 92%). Et cela, indique l'institut, parce qu'"après un déménagement, tous les électeurs ne se réinscrivent pas sur la liste de leur nouvelle commune alors qu'ils peuvent être radiés de l'ancienne liste par la mairie qui constate leur 'perte d'attache communale".

Enfin, pour ce scrutin les étrangers ne peuvent pas voter, mais l'Insee note que les Portugais sont les Européens les plus nombreux inscrits pour voter en France, avec 110.300 inscrits. En tout, 324.000 électeurs européens sont inscrits sur les listes électorales françaises.