Présidentielle : affluence au commissariat du Mans pour les procurations

A l'approche du second tour de l'élection présidentielle, il y a foule au commissariat du Mans cette semaine. Près de 300 personnes par jour s'y rendent pour faire procuration.

"Cette année, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a plus de procurations que lors des autres présidentielles" estime Ghuislaine Coupelle, chef du service gestion opérationnelle. C'est elle qui gère la permanence mise en place il y a un mois au commissariat du Mans. "On a démarré tranquillement avec une quarantaine de procurations par jour, mais maintenant c'est un flux continu. Pas de trêve et mardi on a dépassé les 310 procurations".

2 agents de police sont ainsi affectés à temps plein à cette tache. Installés à l'étroit sur le palier au premier étage du vieux commissariat Coeffort, ils reçoivent les électeurs de 8h30 à 18h. Des électeurs particulièrement nombreux en raison du calendrier électorale. "Beaucoup de gens font procuration à cause du lundi 8 mai" explique Ghuislaine Coupelle. "C'est férié et cela joue", certains voulant profiter de ce long week-end pour faire une escapade.

Procuration possible jusqu'à samedi 18h sauf...

Si vous habitez Le Mans, Coulaines ou Allonnes, il est possible de faire procuration au commissariat jusqu'à samedi 18h puisque les documents sont ensuite transportés par les agents de police eux même dans ces 3 mairies. En revanche pour les autres communes, il est conseillé d'effectuer les démarches au plus tard ce jeudi car là les procurations sont envoyées par courrier, et il faut compter au minimum 3 jours de délais. Dans ce cas, mieux vaut contacter la gendarmerie la plus proche du bureau de vote. La demande peut être aussi effectuée au tribunal d'instance.

Documents nécessaires : pièce d'identité, date de naissance du mandataire et ce formulaire à remplir.