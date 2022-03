Présidentielle : "beaucoup d'attentes déçues pendant le quinquennat Macron" selon APF France Handicap

Douze millions de Français seraient en situation en handicap. Étonnamment, le thème est absent de la campagne présidentielle. À un mois du premier tour, l'association APF France handicap organise ce mercredi une grande mobilisation nationale, qui se décline à Bordeaux avec un rassemblement devant le palais de justice. Pour interpeller les candidats et réclamer des actions concrètes sur le handicap. "On avait beaucoup d'espoir avec le président Macron, qui avait fait du handicap une grande cause nationale, explique Mylan Douthe, Bordelais, coordinateur de la commission nationale jeunesse pour APF France handicap. Et cinq ans après quelques avancées, on pourra les évoquer, mais surtout beaucoup d'attentes déçues et beaucoup de déceptions".

Ce qu'on reproche à ce quinquennat, c'est que sur beaucoup trop de sujets, on est restés sur de la com', en fait - Mylan Douthe, APF France handicap

Au rang des avancées ? Le droit de vote des personnes en situation de handicap sous tutelle, des démarches simplifiées, des droits amplifiés. Mais "que ça soit sur l'emploi, la scolarité, l'accessibilité, sur une multitude de sujets, on est très inquiets. On n'a pas été suffisamment écoutés", déplore Mylan Douthe. "On a fait beaucoup de propositions, notamment sur l'emploi. On a sorti une note politique sur l'insertion professionnelle des jeunes au début du mandat, avec des propositions très fortes qui s'inspiraient notamment d'initiatives locales, notamment l'initiative girondine. On n'a pas été suivi. Donc, si vous voulez entre les déclarations, et ce que nous, on constate sur le terrain, c'est le jour et la nuit".