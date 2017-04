Présidentielle : "Beaucoup de politiques ne pensent pas aux handicapés"

Alors que la délégation ministérielle à l’accessibilité a annoncé le 30 mars que 96 % des établissements accueillants du public étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite, ceux qui sont concernés estiment que le sujet n’est pas assez abordé dans la campagne présidentielle.

Les opérations de sensibilisation au handicap se multiplient depuis plusieurs années. Des personnes passent une journée dans un fauteuil roulant, d’autres avec des prothèses anti-bruit, d’autres encore avec un bandeau sur les yeux, comme lors d’un repas, le 25 mars, à Buzançais.

Déjeuner dans le noir pour mieux connaître le handicap

La dizaine de participants se suivent, accrochés à une corde, les yeux recouverts d’un bandeau, jusqu’à s’asseoir autour d’une table, dans une salle obscure. Ils cherchent à tâtons leurs couverts, leur verre, les mains de leurs voisins, et trinquent à la bonne expérience.

Christian, un participant, "presque sourd" mais voyant, s’est laissé convaincre par son fils qui a déjà tenté de déjeuner sans voir. "Il pensait que manger, c’était quelque chose de tout simple et qu’il suffisait de porter sa fourchette à la bouche et que tout se passait bien" raconte-t-il avant de conclure :

Il a failli se crever les yeux, parce qu’en fin de compte il ne portait pas la fourchette à sa bouche. – Christian, un volontaire

C’est la première fois qu’il participe à un "déjeuner dans le noir". C’est aussi la première fois que l’association Handi’Arts, qui vient d’être créée, en organise un. Le but étant de « voir un petit peu ce que les personnes peuvent ressentir et puis d’être un peu plus à l’écoute » par la suite, avec celles que l’on peut rencontrer, explique sa présidente, Martine Fouret.

L’importance d’être compris et reconnus

L’événement a été co-organisé par l’association Voir ensemble, dont fait partie Gérard Morin, 81 ans, aveugle depuis 22 ans. Il voulait partager son expérience et faire de nouvelles rencontres. Même s’il sait, bien entendu, qu’un repas ne suffit pas à connaître véritablement son quotidien.

Ils ne peuvent pas encore s’imaginer ce que ça peut être quand on est aveugle 24h/24 pendant 20, 50, 70 ou 80 ans. – Gérard Morin, aveugle

Mais "le handicap, on sait aussi s’en sortir". Gérard a perdu la vue à 50 ans passés et a décidé de prendre une formation en région parisien pour réapprendre à manger, à s’habiller, à se déplacer et pour apprendre à utiliser de nouveaux outils pour communiquer. L’homme aime beaucoup Skype, un logiciel pour passer des coups de fil par internet, plus pratique qu’un téléphone.

Le déjeuner se passe sans incident. Certains décident de manger avec les doigts, plus facile, et ça leur permet de deviner plus vite ce qui leur est servi. Pendant que l’octogénaire raconte qu'à son âge, il n'a pas pu apprendre le braille, et qu'il faut toujours lui expliquer ce qui se passe autour, pour qu'il ne soit pas exclu.

Linda Gomant, élue de l'association des paralysés de France dans le Cher (APF 18) - Photo envoyée par Linda Gomant

"Si j’étais présidente…" - Linda Gomant, élue de l’APF 18

C’est de cette empathie avec les personnes handicapées dont la société française a besoin selon Linda Gomant. "Beaucoup de politiques ne pensent pas aux personnes handicapées, parce que les gens ne connaissent pas le handicap", explique l’élue de l’association des paralysés de France dans le Cher (APF 18). "Il faudrait peut-être qu’ils nous écoutent."

Linda Gomant, elle-même handicapée, estime que la priorité est bien toujours l’accessibilité des établissements et trottoirs aux personnes à mobilité réduite, bien que 96 % des établissements recevant du public soient accessibles, selon la délégation ministérielle à l’accessibilité. Il reste cependant plus de 40.000 lieux qui ne le sont pas en France, et c’est compter sans les établissements privés, les rues et les trottoirs.

Habitant à Bourges, elle estime que la ville n’est pas suffisamment adaptée. "Il y a beaucoup de pavés, de trottoirs qui ne sont pas du tout praticable, le Palais des sports du Prado n’est pas accessible, l’Aviron club non plus alors qu’il y a pas mal de sportifs qui sont handicapés", énumère l’élue.

Selon la loi, tous les lieux publics doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite depuis août 2015, mais de nombreuses municipalités ont demandé des dérogations et des délais supplémentaires, faute d’un budget suffisant. Pendant ce temps, les personnes concernées ne peuvent pas circuler de façon libre et autonome, s'agace Linda Gomant :

Tout le monde dit "faut être indépendant, faut vous débrouiller par vous-même", mais c’est ce qu’on voudrait ! – Linda Gomant, de l’APF 18

Elle confie souhaiter "vivre comme tout le monde et être libre, profiter de la vie, pouvoir aller chercher sa baguette" elle-même.