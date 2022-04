Présidentielle : ces communes béarnaises avec moins de 100 votants

C'est le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Les bureaux de vote ouvrent à 8h et ferment à 19h (sauf dans les grandes villes où la limite est fixée à 20h). Dans les petites communes, même si ça défile moins dans l'isoloir, les bureaux resteront ouverts aussi jusqu'à 19h. C'est une nécessité puisqu'il faut attendre le dernier moment pour pouvoir déterminer le taux de participation et le taux d'abstention avant le dépouillement.

Charles Pelanne est conseiller départemental de Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilhle mais aussi le maire de Mont-Disse, dans le nord-est du Béarn où il y a 70 votants. "Dès 8h, le bureau sera ouvert dans la salle du conseil municipal, sourit Charles Pelanne. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a toujours deux ou trois qui sont là à 8h et qui sont très ponctuels et qui nous obligent à avoir tout en ordre de marche à 8h du matin". Le maire d'Aubous, Pierre Poublan, ajoute que ce sont "des habitudes individuelles, certains votants viennent à la première heure et d'autres à la dernière heure pour participer au dépouillement".

Pierre Poublan est le maire d'Aubous Copier

La maire de Conchez-de-Béarn qui compte 125 votants environ © Radio France - Marion Aquilina

On fait partie des premières communes qui appellent la préfecture pour donner les résultats - Charles Pelanne, maire de Mont-Disse

Pierre Poublan estime que la proximité et la connaissance des électeurs dans ce genre de circonstances est toujours "attachante". Dans sa commune, le taux de participation est toujours au-dessus de la moyenne nationale, entre 75% et 80% de votants. Dans la commune de Mont-Disse, pour ce scrutin, la municipalité a recensé 7 procurations sur les 70 votants. "On clôt le scrutin à 19h, on vérifie la liste d'émargements, on compte les enveloppes, cela doit prendre au moins cinq minutes, plaisante Charles Pelanne. Ensuite, il y a le dépouillement et la proclamation, c'est dix minutes. On fait partie des premières communes qui appellent la préfecture pour donner les résultats !"