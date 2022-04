Présidentielle : ces communes de Dordogne où Marine Le Pen arrive en tête au premier tour

La candidate du Rassemblement National arrive en tête à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle en Dordogne avec 25,70% des suffrages. C'est près de trois points de plus qu'au niveau national. Marine Le Pen obtient même parfois plus de 40% des voix dans certaines communes.

Marine Le Pen arrive en tête des votes à l'issue du premier tour en Dordogne. La candidate d'extrême droite obtient 25,70% des voix devant Emmanuel Macron (23,74%) et Jean-Luc Mélenchon (20,30%). Sur les quatre grandes villes du Périgord, elle est première à Nontron avec 26,99% des voix. En revanche, à Périgueux, Bergerac et Sarlat, Emmanuel Macron arrive en tête.

Dans les petites communes, Marine Le Pen arrive bien souvent en tête comme à Saint-Antoine-de-Breuilh, Léguillac-de-l'Auche, Payzac, Saint-Martial-d'Artenset, Montrem... et parfois largement comme à Fonroque. Dans cette commune du Périgord Pourpre de 174 électeurs votants, plus de 44% d'entre eux ont voté pour la candidate du Rassemblement national. Au Pizou, commune également du Périgord Pourpre avec 792 inscrits, la candidate d'extrême droite a reçu plus de 44% des votes.