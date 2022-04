Présidentielle : 64,3 % de participation à 17 heures en Vaucluse

C'est une première indication importante sur le second tour de l'élection présidentielle en Vaucluse. Selon les chiffres fournis par la Préfecture, la participation à 17 heures s'établissait à 64.35% soit 2 points de plus qu'en 2017 à la même heure (62,27%) et un peu plus (+ 0.86%) qu'au premier tour le 10 avril dernier. En Provence Alpes Côte d'Azur le taux de participation s'élève à 63.60% ce dimanche à 17h.

Ce résultat est à l'inverse de la tendance nationale observée ce dimanche soir. Toujours à 17heures, la participation nationale était de 63.23%, plus de deux points de moins qu'en 2017.

Les précédents taux de participation à 17h en Vaucluse