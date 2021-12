Présidentielle : un collectif appelle les candidats à s'engager contre les violences sexistes et sexuelles

Des personnalités investies dans le mouvement #MeToo interpellent les candidats à la Présidentielle, dans une tribune publiée ce vendredi par le journal Libération. Elles leur demandent de se positionner et de proposer des mesures pour lutter réellement contre les violences sexistes et sexuelles.

"Qu'allez-vous faire pour que les hommes cessent de harceler, d'agresser et de violer ? ". C'est ce que demande un collectif de personnalités impliquées dans le mouvement #MeToo, presque uniquement des femmes, aux candidats à l'élection présidentielle, dans une tribune publiée par Libération ce vendredi.

Ces personnalités qui ont dénoncé les violences ayant eu lieu dans les milieux du cinéma, du théâtre, de la musique, des médias, de la politique, de l'université, du vin ou encore dans le milieu gay, interpellent les candidats sur ce qu'ils comptent faire pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles. Parmi les signataires, Sandrine Rousseau, la candidate à la primaire écologiste, la députée Clémentine Autain, la militante féministe Caroline de Haas, les anciennes ministres Cécile Duflot et Laurence Rossignol, l'écrivaine Alice Zeniter, la cinéaste Andréa Bescond ou encore la journaliste et essayiste Rokhaya Diallo.

Si les revendications et témoignages des différents mouvements #MeToo étaient entendus, les mentalités, les lois, les pratiques auraient évolué

Elle dénoncent le manque de prise en compte de cette question, et le manque d'action publique face aux milliers de témoignages qui ont émergé il y a cinq ans avec le mouvement #MeToo. "Si les revendications et témoignages des différents mouvements #MeToo étaient entendus, les mentalités, les lois, les pratiques auraient évolué", déplorent-elles. "Certaines et certains ont vu leur voix systématiquement remise en question, leur existence mise sous pression, leurs perspectives professionnelles se réduire et des portes définitivement se fermer", regrettent les signataires.

"Ce quinquennat est celui d'une grande promesse non tenue", dénonce le collectif

"Ce quinquennat est celui d'une grande promesse non tenue concernant la lutte contre les violences sexuelles. Qu'en sera-t-il du suivant ? A quand des engagements fermes, concrets pour apporter des réponses ?", interrogent ces personnalités.

La tribune rappelle aussi que depuis l'apparition du mouvement #MeToo, très peu d'auteurs ont été condamnés. "Peu d’agresseurs ont été inquiétés, quelques-uns ont été promus, presque aucun n’a été condamné. Certains de nos agresseurs continuent de disposer de leur place de pouvoir, certains trinquent ensemble, s'applaudissent au théâtre, s'invitent dans les médias", affirme le texte.

Dénonçant les accusations de "lynchage médiatique" et la mise en doute des récits des victimes, ces femmes mettent en cause des parcours judiciaires "culpabilisants et dissuasifs", "les enquêtes bâclées et classées, préjugés toxiques, résultats minables. Les condamnations sont l'exception", dénoncent-elles.

70% des plaintes pour viol classées sans suite, 9 victimes sur 10 hésitent à porter plainte

Les signataires rappellent aussi quelques chiffres : plus de 100 féminicides ont été commis depuis le début de l'année 2021, selon le collectif Féminicides par compagnons ou ex. 90% des victimes de violences sexuelles hésitent à porter plainte, et 70% des plaintes pour viol sont classées sans suite. En outre, 80% des victimes ont vécu leur parcours judiciaire comme une violence supplémentaire. Elles rappellent également que les fausses accusations représentent seulement 2 % à 10 % des cas.