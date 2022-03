Présidentielle : Eric Zemmour renonce au meeting prévu au Théâtre Antique d'Orange

Eric Zemmour au pied de la statue impériale d'Auguste devant des milliers de supporters rassemblés dans le Théâtre Antique d'Orange ! Le meeting prévu et préparé de longue date devait constituer l'un des temps forts de la campagne du candidat de Reconquête. Finalement, la route vers l'Elysée ne passera pas par la Cité des Princes. Le meeting initialement fixé au samedi 19 mars après midi a été annulé par l'équipe d'Eric Zemmour. La mobilisation pour la recherche des parrainages et les modifications d'agenda en raison de l'actualité internationale ont conduit à l'annulation de ce meeting. "Sa venue à Orange n'est plus à l'ordre du jour" nous précise l'entourage vauclusien d'Eric Zemmour.