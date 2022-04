Présidentielle : "je voterai Mélenchon au deuxième tour", déception des partisans LFI en Dordogne

Ils sont arrivés tôt au local de campagne situé près du rond point aux lions à Périgueux. Des échelles de couleurs sont à l'entrée avec des affiches de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont une vingtaine à se retrouver là pour assister en direct à l'annonce des résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 10 avril.

A 20 heures, deux visages s'affichent à la télé, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon est troisième. Dans le local de campagne, certains se prennent dans les bras, d'autres tiennent leur tête entre leurs mains, d'autres encore essuient quelques larmes de déception et de tristesse. En Dordogne, le candidat de la France Insoumise obtient 20.30% des voix. Il y a cinq ans, il était arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle.

Les militants ont ensuite écouté Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole depuis son QG. Le leader de la France Insoumise a répété plusieurs fois qu'il ne fallait pas donner de voix à Marine Le Pen au second tour mais sans toutefois dire qu'il fallait voter pour Emmanuel Macron. Laurence et Pierrette vont suivre la consigne. Elles ne vont pas voter pour la candidate RN, mais elles ne vont pas non plus voter pour Emmanuel Macron "J'ai voté pour lui en 2017 au second tour, plus jamais, plus jamais je ne donnerai ma voix à Macron, je n'ai pas envie de travailler jusqu'à 65 ans, j'ai pas envie que mes enfants travaillent jusqu'à 65 ans, j'ai envie d'un système de santé pour tout le monde et avec Macron on aura un système à deux vitesses [...] donc au deuxième tour, je m'abstiendrai ou je voterai Mélenchon".