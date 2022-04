Présidentielle : la Dordogne, département où l'on a le plus voté en France à 17h

La Dordogne est le département on l'on vote le plus en France selon les informations de France Info d'après les taux de participation à 17h pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Le taux de participation à 17 heures dans notre département est de 75,26%, soit 10 point de plus que la moyenne nationale qui s'établie à 65%. C'est 6 point de plus qu'à la même heure, il y a cinq ans, en 2017.

Par rapport aux autres départements de Nouvelle-Aquitaine, la Dordogne est devant les Landes avec 71,23% de taux de participation, la Gironde a un taux de 67,74%. En Corrèze, ce taux est de 68,14% et chez nos voisins du Lot-et-Garonne, le taux de participation est de 68,13%. Déjà à la mi-journée, la Dordogne était dans le TOP 5 des départements où l'on a le plus voté avec 36,63% de votants.

Le taux d'abstention au niveau national est de 26,5%, il était de 22,2% en 2017.

