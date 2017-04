Présidentielle : le sud toulousain, champion de la participation

Avec 81.11% de participation en Haute-Garonne, le département fait partie des bons élèves en matière de civisme. Plusieurs dizaines communes du département dépassent les 90% en particulier les communes au sud de Toulouse, appartenant au Sicoval, la communauté d'agglomération autour de Labège.

C'est incontestablement Toulouse qui fait baisser la moyenne avec presque 27% d'abstention. En revanche, plusieurs communes dépassent les 90% de participation, notamment dans la couronne-sud de Toulouse. Parmi elles, Belberaud et ses 90.89% de participation, à 15 kilomètres de la ville rose, 1.600 habitants. Sur 1.141 inscrits, seule une centaine a manqué l'appel. La commune a l'habitude d'atteindre ce genre de mobilisation : ils étaient 94% à la présidentielle de 2007, 88% en 2012.

À Belberaud, on ne fanfaronne pas. Certes, la commune a fait accrocher des feuilles "Village Citoyen" sur les panneaux municipaux mais pour Michèle Garrigues, la maire depuis 1995, 91% de participation, ça n'a "rien d'exceptionnel". En l'occurrence, c'est vrai pour cette commune dont la population a triplé en vingt ans : 94% des électeurs s'étaient déplacés en 2007, 88% pour la présidentielle de 2012.

On a un tissu associatif très dynamique ici, je pense que l'explication est là. Après, c'est vrai qu'on se connait tous, même dans une ville de plus de 1.500 habitants. Dès lors que quelqu'un ne vient pas voter, ça se voit. — Mihcèle Garrigues, la maire

Dans cette paisible commune sans commerce sinon le supermarché sur la départementale, difficile de croiser un habitant en plein après-midi de semaine. Ici, comme dans la majorité des petites villes du Sicoval, les revenus y sont plus élevés qu'ailleurs, +25% que la moyenne départementale.

Belberaud est en quelque sorte le miroir de ses voisines. Montlaur, la commune voisine, au sud, est sa jumelle : même démographie, même configuration électorale. Autour de 1.400 habitants, 1.108 inscrits, 1.001 votants dimanche (90,3%). Et la même exemplarité lors des précédents scrutins, entre 92 et 93% de participation aux deux dernières présidentielles.

Ici, on a longtemps eu ce qu'on appelle les "socialistes cassoulet", les socio-démocrates, les radicaux de gauche, la Dépêche. Et puis comme ailleurs, il y a ici un ras le bol du bipartisme, du PS et des Républicains. On la exprimé. — Francis, un habitant de Montlaur

Le Sicoval champion de la participation, une tradition du sud-toulousain

Belberaud n'a rien d'une exception en Haute-Garonne, c'est même plutôt une tradition du sud toulousain. Un tiers des communes du Sicoval (36 communes) dépasse les 90% de participation : Corronsac (93.5%), Espanès (93.4%), Rebigue (92,5%), Montbrun-Lauragais (92.5%) Aureville (91.8%), Auzielle (91.75%), Aureville (91,6%) Vieille-Toulouse (91.3%), etc. Et sur les 36 communes que compte la communauté d'agglomération, les taux de participation ne descendent pas en dessous de 82,8% pour Castanet-Tolosan. Les villes plus peuplées, comme Castanet mais aussi Labège (85%) et Ramonville (82.8%) n'avoisinent certes pas les 90% de leurs voisines mais sont largement au dessus de Toulouse (73,7%). La ville rose contient plus du tiers des électeurs de Haute-Garonne.

Sur les 36 communes du Sicoval, 30 ont placé Emmanuel Macron en tête au premier tour. Dans les deux tiers des cas, c'est Jean-Muc Mélenchon qui arrive second.

Ailleurs, il existe certes de tout petits villages comme Francazal, près de Salies-du-Salat aux portes de l'Ariège où 100% de ses inscrits ont voté, il faut dire qu'ils ne sont que 26 sur les listes. Mais la palme de la ville de plus de mille habitants la plus citoyenne reviendrait sans doute à Saubens dans le Muretain : 2.100 âmes, et à peine 6% d'abstentionnistes (93.46% de participation).