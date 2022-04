Présidentielle : Marine Le Pen est en tête à l'issue du premier tour en Dordogne

Marine Le Pen est arrivée en tête à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. La candidate du Rassemblement National obtient 25,70% des voix. En 2017, c'est Jean-Luc Mélenchon qui montait sur la première place des votes des Périgourdins avec 22,97% des votes.

Marine Le Pen 25,70% Emmanuel Macron 23,74% Jean-Luc Mélenchon 20,30% Jean Lassalle 6,43% Eric Zemmour 6,40% Valérie Pécresse 4,57% Fabien Roussel 3,59% Yannick Jadot 3,47% Nicolas Dupont-Aignan 2,20% Anne Hidalgo 2,17% Philippe Poutou 0,90% Nathalie Arthaud 0,52%

Les réactions en Périgord

Suite à ces résultats, des élus réagissent. La maire socialiste de Périgueux se dit "sous le choc" de voir Marine Le Pen en tête "c'est une constatation effroyable dans un département qui est une terre de résistance, d'accueil, de fraternité et de solidarité et on le voit encore ces jours-ci avec la mobilisation exceptionnelle que nous voyons ces jours-ci avec l'accueil des réfugiés ukrainiens et des collectes [...] cela me préoccupe [...] il faut voter au second tour et pour le candidat de la République".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le député de la majorité, Jean-Pierre Cubertafon, élu en Périgord Vert, réagit à ces résultats. Il estime que c'est une situation inédite. "Il y a un mouvement que l'on a un peu vite oublié, ce sont les Gilets Jaunes, il y a eu une certaine révolte et puis il y a cette incompréhension entre les électeurs et le président de la République et quand on le connaît, on ne peut pas porter le même jugement [...] les 15 jours qui restent avec le second tour, il faut que le candidat Macron soit sur le terrain, explique ce qu'il veut faire et son programme. C'est peut-être ce qu'il a manqué, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la guerre, la pandémie et que le président de la République a été très occupé".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une participation en baisse

La participation en Dordogne s'établit désormais à 79,62% des votes. Un chiffre en baisse de deux points par rapport à 2017 avec 81,68% de participation lors du premier tour.