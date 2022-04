Présidentielle : plusieurs lycées bloqués en Ile-de-France pour dénoncer le match du second tour

Plusieurs lycées à Paris et dans le reste de l'Île-de-France sont bloqués ce mardi matin par des élèves, qui se mobilisent en amont du second tour de l'élection présidentielle, regrettant que les questions climatiques et les inégalités sociales ne soient pas assez abordées par les candidats.