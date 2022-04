Présidentielle : seulement 5.000 personnes ont voté socialiste en Dordogne, c'est "un monde qui s'écroule"

Pour le Parti socialiste, c'est une bérézina, il faut se pincer pour y croire. A l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, le PS obtient 2,17% des suffrages en Dordogne. Cela veut dire qu'environ 5.000 personnes ont voté pour Anne Hidalgo et pour les socialistes. Sur cette terre radicale-socialiste, où le département est géré par des socialistes, sur cette terre de résistance qui a longtemps été un bastion du PS.

Les volets fermés à l'annonce des résultats

A Périgueux, à la fédération du PS, ce dimanche soir, les volets étaient fermés, la lumière éteinte avant que quelqu'un ne vienne ouvrir aux rares militants qui se sont retrouvés là bas. Tout le monde était occupé au dépouillements dans les communes, explique-t-on au parti. Il y a dix ans, des centaines de personnes s'étaient retrouvées à la même heure pour fêter le score de François Hollande, tout un symbole. Marie-Claire est arrivée en premier ce dimanche soir : "C'est très triste, parce qu'on a porté pendant des années et des décennies la social-démocratie, peut-être que c'est la fin d'une forme de parti traditionnel".

Michèle, une autre militante, l'a rejoint après avoir aidé au dépouillement à Saint-Laurent-sur-Manoire. Là-bas les voix socialistes se sont volatilisées : "17 en tout pour Anne Hidalgo. Et longtemps il n'y en a eu que deux, c'était mon mari Bernard et moi", sourit tristement cette infirmière à la retraite, militante depuis 20 ans. "Je suis choquée aussi, même si je ne suis pas de droite, que voir que Valérie Pécresse ne fait que 5%. Il n'y a plus de droite, plus de gauche. C'est un peu un monde qui s'écroule".

Les "camarades" sont partis chez Macron

Son mari Bernard a sa carte au PS depuis 50 ans. De tous ses voisins, ses "camarades", il n'y a plus que lui qui vote socialiste : "Ils sont tous allés chez Macron, c'est ça qui me fait mal". Anne Hidalgo a appelé ce dimanche soir à faire barrage au RN et à voter Emmanuel Macron le dimanche 24 avril pour le second tour. Michèle fait les comptes : "ça fait quand même trois fois qu'on fait barrage".