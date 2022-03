Présidentielle : sur la Montagne Ardéchoise, une brigade itinérante de gendarmes facilite les procurations

C’était le souhait du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, en déplacement fin janvier à Coucouron, en Ardèche, pour pallier la fermeture des brigades de gendarmerie dans les zones rurales. La première brigade de gendarmerie mobile rencontre, depuis un mois, la population de la Montagne Ardéchoise. En période présidentielle, cette brigade roulante permet surtout de recueillir les procurations, pour certains habitants, juste en bas de chez eux. Ce mardi, elle s'est garée à Saint-Cirgues-en-Montagne.

L'intérieur de la brigade de contact mobile en Ardèche. © Radio France - Louis Fontaine

AUDIO - La brigade itinérante a été créée pour "garder le contact avec la population" Copier

Contact, proximité et service

Dans ce camping-car aménagé, les gendarmes rendent un service, mais c'est aussi l'occasion de retrouver une proximité, un lien parfois perdu avec la population rurale pour l'adjudante-cheffe Guillemet : "C'est vraiment essentiel de se présenter dans ces parties de l'Ardèche parce qu'on a un secteur qui est très étendu en superficie et avec des communes qui sont toutes éloignées les unes des autres. Ce véhicule-là est très important pour garder le contact justement avec la population" insiste-t-elle.

"Grâce à la brigade, je ne suis pas obligé de faire 200 kms aller-retour pour aller voter à la présidentielle" - Henry, Drômois d'origine, basé à Saint-Cirgues-en-Montagne

Deux brigades en moins depuis 2014

Ce concept de brigade itinérante a été expérimenté sur le secteur de la Communauté de Brigades (COB) de Lanarce dès l’été 2021. Objectif, permettre aux gendarmes d’aller au plus près de la population de cette circonscription de 580 km². Au total, 21 communes de la Haute Ardèche et 4.051 habitants pourront profiter de cette initiative. Elle fait suite à la disparition des brigades de Saint-Étienne-de-Lugdarès et Le Béage.

La brigade de contact mobile peut également patrouiller à vélo dans le village. © Radio France - Louis Fontaine

-----------------------------------------------------------------------------------------------

À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Drôme Ardèche partage son micro avec sept étudiants de l'école de journalisme de l'ESJ Pro, à Montpellier. Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril, pendant une semaine, ils vont aller à la rencontre des Ardéchois, des Cévennes à la Montagne, pour nous raconter les plus belles initiatives citoyennes "Ici, on fait comment ?" pour se soigner, se déplacer, se nourrir, s'adapter au changement climatique, s'aimer, dans le seul département de France dépourvu d'autoroute et de train de voyageurs.

