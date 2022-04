Présidentielle : sur le marché du Bugue, les Périgourdins sont partagés sur le débat de l'entre-deux-tours

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent ce mercredi soir pour le traditionnel débat de l'entre-deux-tours. En 2017, plus de 16 millions de Français l'avaient regardé. Alors seront-ils nombreux pour suivre la revanche ? Reportage sur le marché du Bugue en Dordogne.

Dernière ligne droite de la campagne pour le second tour de la Présidentielle ! Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent à nouveau face à face ce mercredi soir pour le débat de l'entre-deux-tours. Il y a cinq ans, en 2017, il avait été l'un des moins suivis de l'histoire de la Ve République avec seulement 16,5 millions de téléspectateurs.

Sur le marché du Bugue, en Périgord Noir, les Périgourdins sont toujours aussi partagés à l'idée de suivre le débat. Nina, la vingtaine, est venue ici en famille. Pour elle, le débat de l'entre-deux-tours n'a pas d'intérêt : "j'ai peur que ça tourne en rond, que ce soit pas utile et qu'on n'ait pas d'arguments plus intéressants que ce qui a déjà été développé dans les programmes." Sa mère, Ghislaine, est du même avis. "Le débat ne changera rien. On est au deuxième tour, et le choix ne me plaît pas du tout." Les deux femmes assurent qu'elles visionneront peut-être des extraits une fois le débat fini.

J'ai peur que ça tourne en rond, que ce soit pas utile - Nina, Périgourdine

Pour d'autres, le traditionnel débat a son importance. "J'ai déjà mon idée [de vote] mais ça va être intéressant de regarder pour voir s'il y a des évolutions dans les programmes et dans les façons de débattre entre les deux candidats par rapport à 2017", confie Benjamin, qui suivra le débat avec sa belle-famille.

Suivre le débat pour faire son choix

Jérémy, lui, est toujours indécis sur son vote. Le débat lui permettra de faire son choix. "J'attends ce débat pour voir s'il y a des changements par rapport au premier tour. Et justement voir quelle est la plus belle opportunité pour ces cinq prochaines années." Le jeune homme visionnera le débat en direct chez lui, avec sa famille.

Débat arbitré par les journalistes Gilles Bouleau et Léa Salamé, diffusé ce mercredi à 21 heures sur les chaînes TF1 et France 2.