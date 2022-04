Présidentielle : un rassemblement perturbé contre l'extrême droite à Périgueux

Ils étaient une centaine sous une pluie fine réunie devant l'arbre de la liberté à Périgueux ce mardi soir pour affirmer leur opposition à Marine le Pen avant le second tour de l'élection présidentielle prévu ce dimanche 24 avril. Le rassemblement a été organisé par le Parti Socialiste, les jeunes Socialistes, les Verts, Générations ou encore la CFDT et SOS Racisme. Tous appellent sans équivoque à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen.

"Les gens ne s'indignent plus de rien"

Dans la foule aussi un manifestant a détonné avec ses pancartes, Thomas a appelé à voter blanc. Il est interpellé par Claude, choqué par ce qu'il voit "il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Je suis militant de gauche, je trouve le quinquennat d'Emmanuel Macron déplorable mais je ne veux pas me réveiller lundi avec madame le Pen en tant que présidente de la République. [...] les gens ne s'indignent plus de rien [...] il faut qu'ils prennent des cours d'éducation civique intensifs, on n'est tombé sur la tête".

A côté de Claude, une dizaine de militants de la France Insoumise scandent l'appel de Jean-Luc Mélenchon "Pas une voix pour l'extrême droite" mais ils n'appellent pas à voter Emmanuel Macron. Pour les membres d'SOS Racisme, il n'y a pas de question à se poser. Ils sont quatre à tenir la banderole "non au racisme" avec l'autocollant de la main jaune bien en évidence sur leur poitrine.

Un deuxième rassemblement prévu ce mercredi à Bergerac

Linda est la présidente du comité de Bergerac : "je crois que les gens n'ont pas compris, ils en ont ras-le-bol et ils votent contre Macron mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte qu'en face, ce n'est pas vraiment un parti, ce sont des fachos". A côté d'elle, Florian est venu de Paris : "ce n'est pas la peste ou le choléra, ce n'est vraiment pas comparable et ce serait une honte d'avoir l'extrême droite au pouvoir, ce serait vraiment une honte pour ma génération d'avoir le fascisme au pouvoir". SOS Racisme à Bergerac organise un deuxième rassemblement ce mercredi à 18 heures place Gambetta.

SOS Racisme à Bergerac organise un nouveau rassemblement ce mercredi © Radio France - Charlotte Jousserand

Alors que les discours se terminent, six partisans d'Eric Zemmour et de son parti Reconquête s'installent à quelques mètres, drapeaux français bien en évidence, ils sont silencieux mais veulent montrer qu'ils sont là pour dénoncer ce rassemblement qui ne devrait pas avoir lieu selon eux.