Presque 2.000 bénéficiaires des Restos du Coeur invités au Futuroscope

Ce samedi, 1.700 bénéficiaires des restos du Coeur, venus de la Vienne et des autres départements de la Nouvelle-Aquitaine sont venus passer la journée au Futuroscope. C'est le parc qui a offert les invitations.

Chasseneuil-du-Poitou, France

Rassemblés sous un auvent, les centaines de bénéficiaires et bénévoles des restos du Coeur de la Nouvelle-Aquitaine prennent la photo souvenir. La pluie ne les a pas arrêtés : ils sont venus passer la journée au Futuroscope. Le parc leur a offert les entrées.

Enfants, familles, et personnes isolées

C'est un coup de poker qu'a fait la présidente des restos du Coeur de la Vienne, Sylvie Morisseau et il a payé : le Futuroscope a répondu favorablement à sa demande d'entrées gratuites. Elle reste discrète sur le temps passé à organiser la sortie ("plusieurs mois !"), mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a nécessité des heures et plusieurs centaines de bénévoles.

Au total, 1.700 personnes sont venues de toute la région pour passer cette journée. Des familles, bien sûr, mais aussi des personnes isolées. "On fait beaucoup de choses pour les famille mais on voulait aussi que les personnes isolées puissent en profiter", et se mêler aux bénévoles "pour leur montrer qu'on est là aussi pour partager des bons moments".

Un premier essai concluant, que les restos vont tenter de renouveler l'année prochaine... peut-être à l'échelle de toute la France.