Presque 2000 personnes ont fêté les 10 ans du mariage pour tous à Poitiers

"Je me suis marié aux Etats-Unis il y a 13 ans", explique Michel, présent à la Marche des fiertés de Poitiers, samedi 13 mai. Une information qui semble anodine et qui ne l'est pourtant pas : si Michel s'est marié aux Etats-Unis, c'est tout simplement qu'il épousait un homme et que ce n'était pas encore légal en France.

Il y a 10 ans, le mariage pour tous

Il a fallu attendre encore trois ans pour que la loi Taubira, celle du mariage pour tous, soit votée en France. Et là encore, Michel était là : "C'est la première fois que je m'engageais autant, on va dire politiquement, dans une manifestation. C'était difficile, parce qu'on s'est rendu compte qu'une tranche de la population était très opposée à ce genre de loi."

Si les choses ont donc évoluées en dix ans, il reste beaucoup à faire : c'est le message que voulait faire passer les presque 2000 personnes présentes, notamment les plus jeunes, comme Mélissa et Robin, 15 ans : "c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est sur une période où il y a plus de tolérance, mais il faut continuer à se battre."

PMA et personnes transgenres le nouveau défi

Car si les droits des personnes homosexuelles ont progressé, "il y a une nouvelle génération qui se bat pour faire reconnaître toute une nouvelle palette de genres et de préférences sexuelles", reconnaît Michel.

Dans les nouvelles revendications de la communauté, sont notamment évoqué la PMA ou le droit à la filiation, mais aussi une simplification des démarches administratives pour les personnes transgenres.

Compter sur les alliés

Dans les 1500 à 2000 personnes présentes pour cette Marche des fiertés, il y avait bien sûr des personnes issues de la communauté LGBTI, mais également des personnes présentes en soutien, appelées alliés, comme Anne-Françoise et Mario : "Je me sens quand même concernée en temps que femme, parce que je me rends compte qu'on est en 2023 et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour avoir le droit de s'exprimer. Et j'estime que tout le monde a le droit d'exister, de faire ce qu'il lui plaît."