Presque 3.000 manifestants contre le pass sanitaire à Nice

La rentrée scolaire et la fin des vacances n'a pas calmé la contestation contre le pass sanitaire. Selon la Préfecture des Alpes-Maritimes, cet après-midi ils étaient deux-mille-neuf-cents dans les rues de Nice, c'est plus que la semaine précédente où la police avait alors compté deux mille manifestants. Comme chaque samedi, ils réclament "liberté", une liberté qu'ils estiment bafouée depuis la mise en place du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certaines professions.

À Monaco, pour la première fois, ce samedi s'est tenue une manifestation contre le pass sanitaire. Ils étaient plus de 1.000 selon les opposants au pass sanitaire monégasques. Selon une participante "le cortège était très fourni sur la rue Caroline et sur l'avenue Ostende, on a rarement vu ça dans la Principauté. C'est rare qu'en dehors des manifestations organisées par des organisations syndicales nous arrivions à rassembler." Dans la Principauté, les manifestants appellent à une nouvelle mobilisation contre le pass sanitaire le jeudi 9 septembre à 15h30 et le samedi 11 septembre à 14 heures. Le départ des contestataires se fera sur la place des Moulins.