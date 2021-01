Près de cinquante restaurants ouverts en Aveyron

Depuis mercredi midi, 43 restaurants routiers d’Aveyron sont ouverts pour les ouvriers et pour les artisans. Un vrai répit pour tous ceux qui travaillent sur des chantiers et qui sont obligés de manger dans le froid depuis octobre.

Et les mois d’hiver, sous la pluie, la neige et dans le froid ont été très difficiles. Mais c’est du passé puisqu’une partie des restaurants ont rouverts partout sur le territoire aveyronnais depuis mercredi midi. Une dérogation de la préfecture de l’Aveyron après de longues négociations avec l’UMIH 12 (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) et la CCI (la chambre de commerce et d’industrie.)

D’autres départements, comme la Haute-Garonne, ont tenté de parvenir à un tel accord mais en vain. Et si, cela a marché c’est que les normes sont sanitaires sont très strictes.

Ils ne connaissent pas les métiers du BTP.

Un rituel qu’a retrouvé Eric, plâtrier depuis deux jours. Il s'est régalé du menu du jour. " Sauté de porc, frites et riz" mais surtout un _"repas au chaud". _Parce que les mois derniers ont été difficiles " On n'a pas été considéré. Les gens qui sont dehors, ils s'en foutent. Ils ne connaissent pas les métiers du BTP. On a mangé dans un garage pendant des mois. Alors on est mieux ici sur une chaise que sur un madrier et deux sacs de bétons."

Les ouvriers de retour dans les restaurants ouvriers du midi en Aveyron. © Radio France - SM

30 couverts au lieu de 90

Fréderic Georges, tient le Vasco de Gama à Monastère, près de Rodez. Tous les jours, avant la crise, il servait 90 ouvriers. Il a en reçu 30 mercredi et jeudi. Lui -qui a toujours fait des repas à emporter- est évidemment ravi de revoir son établissement. Car il sait qu’ils ont souffert. " On est heureux d'avoir ouvert et de retrouver le sourire des clients. Quand il mange dans une barquette, ils ne prennent pas le temps. les journées pour eux sont très longues."

Bien sûr, le resto de Fredéric, ne ressemble pas à ce qu’il est d’habitude. "On ressemble plus à une cantine qu'un resto. Il y a évidemment moins de convivialité. Sur une table de douze, on ne met que quatre clients."

Service à l'assiette

Car si les routiers aveyronnais ont réussi à rouvrir, c’est qu’ils ont accepté des règles drastiques confirme le président de l’Umih Michel Santos. " On a divisé par la capacité par deux. On a demandé des services à l'assiette."

L’enjeu maintenant c’est de rester ouvert s’il y a confinement. "On va à nouveau enchaîner les rendez-vous en préfecture pour cela. Car manger dehors en février, ce serait compliqué pour eux" dit le président aveyronnais de l'Umih. Tous les salariés qui déjeunent doivent être munis de leur carte professionnelle

Les restaurants s’engagent à appliquer les règles suivantes :

Suivant la capacité de l’établissement (4 m2/personne) affichée et visible depuis la voie publique, il peut être mis en place deux services de déjeuner de 11h45 à 14h15

La réservation au préalable est obligatoire

Les personnes accueillies ont une place assise

Une même table ne peut regrouper que quatre personnes qui doivent être installées en quinconce

Une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne sauf installation de paroi fixe ou amovible assurant la distanciation physique

Les salariés d’entreprises différentes ne peuvent prendre leurs repas à la même table sauf s’il s’agit d’entreprises travaillant sur un même chantier

Le port du masque est obligatoire pour le personnel des établissements et les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l’établissement

Le service est exclusivement réalisé à l’assiette

L’établissement de restauration doit disposer d’un parking (privé ou public) adapté

Une convention qui sera caduque dès lors que le taux d’incidence publié par les autorités sanitaires dépassera le seuil de 200 cas pour 100.000 habitants.