"Tous les jours j'y pense" : l'émotion toujours vive deux ans après la mort du jeune Lionel à Bordeaux

C'était le 2 janvier 2021 quartier des Aubiers à Bordeaux : le jeune Lionel, 16 ans, meurt par balle lors d'une fusillade. Presque deux ans après, plusieurs dizaines de ses proches se sont réunis ce jeudi 29 décembre 2022 sur les lieux du drame, le jour de son anniversaire.

Parmi les personnes présentes à l'hommage, son ami Guillain, blessé le jour de la fusillade, et hospitalisé. "Je me sens franchement triste. Cela fait deux ans que je le vis mal. On essaie de vivre normalement mais c'est compliqué. Depuis sa mort, tous les jours j'y pense. Je pense à comment il était, des moments avec lui. Ce n'est plus pareil", témoigne-t-il.

Deux ans plus tard, la plaque commémorative, les roses et les bougies en bas de l'immeuble où est mort Lionel. © Radio France - Tristan Barraux

Des bougies et des roses ont été déposées sous la plaque commémorative au pied de son immeuble, "ça me touche énormément, réagit Rose Gnéba la mère de Lionel, c'est beaucoup d'émotion. Je n'ai même pas dormi cette nuit, je pensais à lui parce que ça aurait été ses 18 ans. Donc là c'est vraiment beaucoup d'émotion."

L'enquête, deux ans après

Deux ans plus tard dans cette affaire, sept personnes sont mises en examen au total, six d'entre-elles sont en détention provisoire. La dernière interpellation a eu lieu en septembre dernier. Parmi les suspects, trois sont par ailleurs déjà mis en examen pour tentative de meurtre, des faits qui datent de décembre 2020.

Quant à la date du procès, elle reste toujours inconnue à ce jour. En 2023 ? Les proches de Lionel l'espèrent, mais c'est "peu probable" pour l'avocat des parents et de Guillain, Yann Herrera, le dossier étant toujours en cours d'instruction.