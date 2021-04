Presque sept mois après la tempête Alex, les sinistrés des vallées attendent d'être indemnisés

Les sinistrés des vallées dont les habitations ont été endommagées ou emportées par les intempéries des 2 et 3 octobre 2020 attendent toujours des indemnisations de la part des assurances et de l'Etat. Des associations leur viennent en aide pour tenter d'accélérer les procédures.

De nombreuses familles sont encore hébergées de manière provisoire, chez des proches ou dans des logements sociaux. Les travaux de réparation ou de reconstruction des propriétés sinistrées n'ont souvent pas démarré dans les vallées de la Roya ou de la Vésubie, faute d'expertises validées ou de décisions concernant le devenir des maisons. Dans ce contexte, il est difficile pour les habitants de se projeter vers l'avenir. Des associations, dont le Secours Populaire, La Croix Rouge ou encore Emmaus Roya vont faire remonter, ce mardi au cours d'une réunion, les problématiques des particuliers à la Fédération Française des assurances pour tenter de faire bouger les choses.

Le coup de gueule du maire de Breil

Pour le maire de Breil-sur-Roya, Sébastien Olharan, les assureurs jouent la montre et attendent de savoir si les maisons seront de nouveau habitables avant de verser des indemnisations, ce qui n'est pas normal selon lui : "l'assureur indemnise le bien bâti et ensuite le fonds Barnier de l'Etat s'il intervient, indemnisera la différence entre le montant qu'a versé l'assureur et l'évaluation des domaines concernant la maison, les murs de soutènement et le terrain". Mais les assureurs prennent du temps et "ne jouent pas le jeu" selon l'élu. Ils doivent indemniser sur la base d’une reconstruction à l’identique. Le devenir du bâtiment ne doit pas entrer en ligne de compte, ils pourraient octroyer une avance aux sinistrés.

Sébastien Olharan

Pour le maire de Breil, c'est la double peine pour les sinistrés qui sont "dans l'attente de savoir ce que vont devenir leurs biens et dans l'attente du montant de l'indemnisation qu'ils pourront toucher."

Les sinistrés trouvent le temps long

Carole Bouakba est hébergée temporairement avec son mari et ses enfants dans un appartement à Breil. Sa maison, sur les hauteurs du village, est sous le coup d'un arrêté de péril, elle ne peut plus y accéder pour le moment. Des experts de l'Etat sont passés et une étude des sols doit avoir lieu pour déterminer si la famille pourra ou non réintégrer la maison. "Notre assurance a débloqué en urgence 2000 euros, depuis nous n'avons rien touché" raconte Carole. "L'expert est venu rapidement, a chiffré les dégâts de la maison, mais nous n'avons pas eu accès à son rapport. Nous avons attendu et relancé plusieurs fois l'assurance pour avoir des réponses à nos devis, savoir quelle entreprise serait mandatée pour l'étude des sols. Nous attendons toujours", se désole Carole qui trouve le temps long et se pose des questions sur l'indemnisation à laquelle la famille pourra prétendre.

Carole Bouakba, habitante de Breil

Les assurances attendent les décisions de l'Etat sur le devenir des habitations

Pierre Schorter représente la Fédération française de l'Assurance dans les Alpes-Maritimes (aussi président des Agents généraux d'assurance), il a participé à plusieurs réunions dans les vallées pour faire de la pédagogie auprès des sinistrés. Il explique que les assurances attendent de connaître - dans les cas où les maisons sont situées en zones de péril - la valeur à neuf des biens, que doit calculer les Domaines, c'est à dire l'Etat. En gros, c'est l'Etat qui fait prendre du retard. En cas de destruction du logement, l'assurance basera son indemnisation sur cette valeur. Ce qui ne sera pas pris en charge par l'assurance le sera par le Fonds Barnier, comme le terrain ou les murs de soutènement. Les assurances attendent donc... et conseillent aux assurés de ne pas investir dans des travaux sans réponse de l'Etat sur l'avenir de leurs biens.

Pierre Schorter, représentant de la Fédération française de l'Assurance dans les Alpes-Maritimes

Des habitants contestent aussi la valeur des dégâts estimée par l'expert, ils peuvent alors saisir un "expert assuré" pour réaliser une contre-expertise et la soumettre à leur assurance qui tranchera. Parfois cela peut aller en justice, si aucun accord n'est trouvé, mais forcément ça prend du temps.