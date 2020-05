Déconfinement : presque toutes les plages de l'Hérault rouvrent ce samedi

Le préfet de l'Hérault a publié ce vendredi l'arrêté autorisant la réouverture des plages pour toutes les communes qui en ont fait la demande. Les plages de Frontignan restent fermées, celles de la Grande-Motte, du Petit et Grand Travers rouvriront le 21 mai.

Le préfet de l'Hérault Jacques Witkowski a pris ce vendredi un arrêté autorisant la réouvertures des plages du département. Il s'agit d'une dérogation accordée à la demande des maires (le préfet les a reçu en début de semaine en visioconférence) et après étude des cahiers des charges garantissant le respect d'application des mesures de sécurité sanitaire.

Le principe retenu est celui de la "plage dynamique", c'est à dire qu'il est possible de se baigner, de marcher, de courir, se promener (max 10 personnes), pratiquer des activités sportives individuelles. En revanche, il est interdit de pic-niquer et d'étendre sa serviette sur le sable pour s'asseoir ou s'allonger pour bronzer. Le préfet laisse le soin à chaque maire de déterminer les activités praticables. La vente d'alcool et de nourriture est bien sûr prohibée.

"Il est possible de poser sa serviette sur le sable pendant la baignade, mais il est interdit de s'allonger sur le sable pour bronzer ou manger".

Quelques plages restent fermées

La plage des Orpellières à Sérignan (du camping AMAT jusqu'à l'embouchure de l'Orb), la plage rive gauche de l'Orb à Valras, de la Corniche et du Lazaret à Sète, la plage de la Conque à Agde, un secteur aux abords de l'étang de la Maire à Portiragnes restent fermées à la demande des élus de ces communes.

La plage des Aresquiers (Frontignan/ Villeneuve les Maguelone) est interdite également "les oiseaux pourront continuer à venir y nicher tranquillement" souligne le préfet. Les plages du Petit et du Grand Travers (La Grande Motte/ Carnon) restent aussi interdites à ce jour. Concernant les eaux intérieures, sachez que la navigation n'est pas autorisée au lac du Salagou et que pour la réouverture des plages de rivière (exemple Pont du Diable) le préfet n'a pas reçu de demandes des maires concernés.

La Grande-Motte va tester "la plage serviette"

Les plages de la Grande-Motte ne rouvriront que le jeudi de l'Ascension, le 21 mai mais avec un plus : sur une plage du centre ville, une "zone statique avec serviette" ou il sera possible de bronzer, sera expérimentée. Il faudra au préalable réserver sa place.

"C'est une première nationale qui nous sera sans doute utile lorsque le moment venu nous autoriserons les serviettes sur l'ensemble du littoral" indique le préfet. Il précise que la commune de Sérignan souhaitait également mettre en place une "plage serviette" mais qu'il a refusé jugeant le dossier pas suffisamment solide.

Les plages seront accessibles de 7h le matin à 20h le soir. La police municipale, nationale et la gendarmerie assureront la surveillance et le bon respect des règles. Les contrevenants s'exposent une amende de 135 euros.

Le préfet rappelle que la construction des paillotes de bord de mer est autorisée même si aucune date d'ouverture n'est encore fixée. Il a donné son accord à un éventuellement prolongement de la saison à la rentrée "mais tout dépendra de la météo" conclut-il.

Carte du littoral avec les plages ouvertes et fermées - Préfecture 34

