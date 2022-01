Isère : presque unique en France, une "boutique menstruelle" vient de s'installer aux Abrets-en-Dauphiné

Même à Paris, on ne passe pas devant une telle vitrine. "Sang Tabou", "Parlons peu, parlons règles !" Sur sa porte, Cindy annonce le thème : sa boutique installée aux Abrets-en-Dauphiné (Isère) depuis début décembre est entièrement consacrée aux menstruations et au bien-être de la femme.

Chez Lune d'Amour, on trouve tout ce qu'il faut pour que les femmes vivent au mieux cette période du mois, des protections jusqu'aux tisanes qui apaisent les douleurs, cours de yoga en prime. Tous les articles viennent de marques françaises. Au départ, le projet ne parle pas à tout le monde "Quand j'ai contacté les comptables et tout, ils ne comprenaient pas trop, c'était un petit peu bizarre à expliquer" raconte Cindy.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lutter contre les tabous liés aux règles

L'idée lui est venue lorsqu'elle cherchait pour elle une culotte menstruelle, avec un tissu absorbant qui permet de ne pas utiliser de protections jetables. "Je voulais absolument trouver une culotte en boutique physique, pour toucher la matière. Il n'y en avait aucune à Paris et je n'en trouvais aucune dans la France à cette époque-là. Je me suis dit : si moi j'en cherche, d'autres en voudraient aussi."

Beaucoup de marques sont disponibles sur internet mais la jeune femme de 27 ans veut donc permettre d'essayer et apporter un conseil supplémentaire. Le concept séduit, la preuve : le jour de notre reportage, une femme passe la porte de la boutique pour se renseigner pour sa fille, adolescente. "Répondre à des questions qui sont peut-être toutes bêtes, mais auxquelles on n'ose pas répondre ou qu'on n'ose pas poser à ses parents" estime-t-elle. "Là, on a l'esprit un peu plus ouvert peut-être, ou moins tabou, mais ça reste encore tabou."

Le produit phare de la boutique est donc la culotte menstruelle. Il y en a de toutes les tailles à tous les prix, pour les rendre les plus accessibles possibles. © Radio France - Noémie Philippot

Ouvrir une boutique menstruelle relève d'une certaine façon d'un acte militant. "Sensibiliser, éduquer... Il y a plein de personnes qui ne comprennent pas ce type de concept, c'est normal, mais il faut de la patience" estime Cindy, qui veut faire de ce lieu un espace de confiance. "On dédramatise les règles, ça devient normal. On peut parler un petit peu des problèmes, du flux trop abondant, des fuites... et en fait on se sent moins seules, on est toutes pareilles !"

C'est seulement la deuxième boutique entièrement dédiée aux menstruations en France, la première se trouve à Toulouse et a ouvert ses portes très peu de temps avant celle des Abrets-en-Dauphiné. Cindy aimerait "que ce type de boutique devienne normal. Le but c'est que ça soit une boutique comme une autre." Elle se réjouit d'entendre parler d'autres projets qui pourraient conduire à des ouvertures en 2022, "pour continuer dans cette lutte contre les tabous qui a bien, bien progressé ces derniers temps, mais ce n'est jamais fini."

_"_On dédramatise les règles, ça devient normal"

Cindy aimerait que les boutiques menstruelles se multiplient en France pour continuer de lutter contre le tabou des règles. Copier

Dans sa boutique, on trouve aussi des articles de puériculture ainsi que des produits de beauté et d'entretien (pour culottes menstruelles) en vrac. Toujours dans l'objectif de militer pour un meilleur vécu de ses menstruations et plus d'éducation sur le sujet, Cindy travaille avec deux associations : Règles élémentaires qui collecte des protections hygiéniques pour les personnes en situation de précarité menstruelle et Adelphies, qui luttent contre le tabou sur les règles.