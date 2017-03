Ils sont réservistes de la Gendarmerie

147 Mayennais font partis de la réserve de la Gendarmerie Nationale. C'est 28 de plus qu'en 2015. Des hommes et des femmes âgés de 18 à 62 ans qui ont décidé de donner de leurs temps pour la sécurité de leur pays. 70 réservistes ont prêté serment ce lundi matin au Palais de Justice de Laval.

Il y a deux ans, après les attentats qui ont frappé la France, les autorités lançaient un appel au civisme des Français pour qu'ils s'engagent dans la réserve nationale. Et ainsi aider sur le terrain les forces de l'ordre. L'appel a été entendu car par exemple dans la Gendarmerie Nationale, la réserve est passée de 26 mille personnes à 40 mille.

Des hommes et des femmes âgés de plus de 17 ans

En Mayenne, il y a donc 145 réservistes dont 42 femmes et 40 anciens militaires qui ont décidé d'une certaine manière de rempiler. Le réserviste bine souvent a un travail la semaine, et le week-end ou pendant ses vacances, et bien il donne de son temps pour épauler les gendarmes sur le terrain. Ces réservistes portent l'uniforme et sont armés. Ils participent à des contrôles routiers, d'identité, font de la surveillance, mais sont aussi là pour garantir la protection de la population, alerter et porter secours.