Prestations sociales : en Franche-Comté, la Poste maintient des bureaux ouverts malgré le coronavirus

Face au coronavirus, la Poste s'adapte, notamment pour permettre aux allocataires de prestations sociales de pouvoir les toucher.

Dès vendredi 4 avril, le retrait d'espèces pourra se faire dans les distributeurs automatiques pour ceux qui disposent des cartes de retrait.

Et à partir de lundi, 11 bureaux de postes dans le Doubs seront ouverts :

Audincourt,

Besançon (Planoise et Proudhon – réouvertures à compter du 6 avril),

Ecole Valentin

Les Hôpitaux Neufs (ouverts l’après-midi),

Maîche (ouvert le matin)

Montbéliard Principal

Morteau

Pontarlier (ouvert l’après-midi)

Saint-Vit (ouvert le matin)

Valdahon (ouvert le matin).

En Haute-Saône, quatre bureaux de postes sont maintenus :

Gray

Lure

Luxeuil-les-Bains

Vesoul Ile-Verte.

Pour autant, le groupe La Poste rappelle que les clients doivent se rendre dans ces bureaux de poste uniquement pour des opérations strictement nécessaires, et dans le respect des gestes barrières. De nombreuses opérations peuvent être effectuées à distance, par téléphone (au 3631 pour La Poste et au 3639 pour La Banque Postale) ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale.