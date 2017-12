Prêtes pour le Trail urbain des Louves à Guéret

Ce week-end près de 1 500 athlètes venus de toute la France vont tenter de défier les chronos pour le Trail du Loup blanc à Guéret.Quatre épreuves sont prévues dont le Trail urbain des Louves, une course de huit km réservées aux femmes.

Le petit-déjeuner sera sûrement riche en féculent pour Marine et Marie ce samedi. Les deux jeunes femmes participent au Trail urbain des Louves. Il s'agit d'une course de huit kilomètres à Guéret. Marine connaît le parcours presque sur le bout des doigts. " On part de Grancher, on descend à Courtille. On remonte vers le Maupuy, on redescend. On repasse par Courtille, on monte la côte de Rochefort, on descend la rue Monteauciel puis on remonte par le Sénéchal, ensuite le chemin des amoureux avant une dernière côte qui va piquer un peu !"

Ne pas oublier sa lampe

La course commence à 19 heures. Il ne faudra pas oublier sa lampe frontale et bien se couvrir pour se protéger du froid. Les deux jeunes femmes s'entraînent régulièrement, sans se mettre la pression. Elles espèrent terminer la course en moins d'une heure. "Le principal c'est de terminer et de partager un bon moment avec les autres participantes", sourit Marie. "Marine court un peu mieux que moi. On n'a pas le même niveau mais si elle m'attend on peut courir ensemble," rigole Marie.

Il est encore possible de s'inscrire sur place pour toutes les courses. Il y a quatre épreuves: samedi départ du Grand Loup (45 km) à 10 heures; le Trail urbain des Louves (8 km) à 19 heures. Ce dimanche, départ à 9 heures du P'tit Loup de 15 km suivi à 9h45 du départ du Loup (30 km).

Plus d'informations sur le site internet de l'événement.