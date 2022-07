Privé de permis à cause de plusieurs excès de vitesse, le curé de Canisy se déplace en stop

Un prêtre qui se déplace en stop. C'est l'histoire de Pascal Burnel, curé de la paroisse de Canisy dans la Manche, qui s'est vu retirer son permis en mai après 10 excès de vitesse en trois ans.

"Je n'ai pas trop surveillé ma limitation de vitesse sur les routes, notamment le dimanche après-midi", admet le prêtre, qui doit désormais se rendre en stop à l'église afin d'officier dans les 10 communes de son secteur du Saint-Lois. "Les gens me reconnaissent, certains font même demi-tour pour venir me chercher", raconte-t-il.

Des rencontres inattendues

Et si devoir compter sur la générosité des automobilistes pour se rendre aux baptêmes, mariages et enterrements peut parfois être contraignant, Pascal Burnel retient malgré tout le positif : "Je rencontre des personnes que je n'aurais jamais rencontrées. Certains me disent "Ah tiens, ça tombe bien, on n'a pas baptisé notre enfant, donc on va prendre contact avec vous!"", raconte-t-il. "Un autre m'a dit que sa grand-mère était malade, et qu'elle aurait souhaité la visite d'un prêtre ... Ce n'est pas du temps perdu, au contraire, c'est de la proximité au quotidien."

"Je suis d'abord un homme avec ses défauts"

Et pour Pascal Burnel, son retrait de permis prouve que cela peut arriver à tout le monde : "Les gens m'ont dit "Votre bon Dieu vous a oublié, vous a laissé tombé" mais je dis non. Je suis prêtre, d'accord, mais je suis d'abord un homme avec ses défauts et je suis un citoyen comme tout le monde. Si j'ai fait une erreur, je dois la mesurer", affirme celui qui dit "bien vivre" sa vie sans voiture.

A 65 ans, le curé de Canisy doit donc repasser le code de la route avant de retrouver son permis, sans doute en novembre prochain.