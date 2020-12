Prêts pour un troisième confinement à Nîmes ?

Nouvel An, nouveau confinement ? La menace plane alors que doit se tenir mardi 29 décembre un nouveau conseil de défense sanitaire à l'Elysée. Au programme : faire le point sur le dernier bilan du Covid-19 en France, et discuter des nouvelles mesures pour combattre l'épidémie. Des "reconfinements locaux" ne sont notamment pas à exclure dans les régions où les chiffres ne sont pas bons.

"Que voulez-vous, on subit depuis pratiquement un an. On n'a pas le choix!", se résigne Frédéric, aux Halles de Nîmes. "Vivement que le vaccin soit là, et qu'il soit efficace!", ajoute-t-il. Un retraité nîmois acquiesce : "S'il le faut il le faut! Il faut se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce virus!" A ses côtés, André est plus mitigé. "Ca commence à être long tout ça. Il faut reconnaître que ça devient un peu pénible", estime cet homme de 78 ans.

Un passeport sanitaire ?

Si les Nîmois semblent prendre l'idée d'un troisième confinement avec philosophie, les avis sont plus mitigés quant à l'instauration d'un passeport sanitaire. Il s'agirait de conditionner les déplacements dans certains lieux à la vaccination (comme les restaurants ou les cinémas par exemple). "Encore une fois, il n'y a aucune cohérence", dénonce Julien. "Si on nous annonce que le vaccin n'est pas obligatoire mais qu'on nous impose des restrictions pour nous inciter à le faire, je vais rester poli mais pour moi c'est de la débilité! On touche le fond!", s'insurge le caméraman.

Geneviève, qui habite à Saint-Gervasy, est d'un tout autre avis. "Je suis pour une mesure encore plus dure. Que les gens qui ne veulent pas être vaccinés assument et payent la prise en charge hospitalière. A 7.000 euros la journée en réanimation ça fait réfléchir! Alors un petit passeport sanitaire, c'est très gentil!"