Preuve du mal-être étudiant, 30% de consultations psy en plus au Service de santé universitaire de Tours

L'épidémie de Covid-19 a aggravé le mal-être étudiant. Au SSU de la fac de Tours, le Service de santé universitaire, les demandes de consultations psychologiques sont en hausse de 30% depuis la rentrée de septembre.

J'ai sollicité une infirmière qui m'a écouté, ça m'a fait énormément de bien

C’est mi novembre que Noémie a sollicité ce service. Confinée depuis deux semaines dans sa petite chambre du CROUS, cette étudiante en orthophonie de 24 ans commence alors à perdre pied. _"Tout est au même endroit. J'ai un petit lit, une table. Je travaillais sur mon lit, je dormais dans mon lit. J'avais besoin d'autre chose, de prendre l'air, de voir du monde. J'ai sollicité une infirmière qui m'a écouté, e_lle m'a dit fixez-vous des deadlines, achetez-vous un billet de train pour partir ça va vous faire du bien. Et ça m'a fait énormément de bien".

On passe notre temps à organiser, à réorganiser - La directrice du SSU

Prêter une oreille à certains, proposer un vrai suivi psychologique à d’autres. Le Service de santé universitaire n’avait jamais du absorber autant de demandes de consultations de la part d’étudiants isolés, incertains quant à leur avenir. "On passe notre temps à organiser, à réorganiser" confie sa directrice, le docteur Emilie Arnault. "Les infirmiers ont modifié leur façon de fonctionner pour pouvoir avoir plus de créneaux d'écoute. Les psychologues ont aussi allongé leurs journées. Et puis on a procédé à un recrutement".

Recrutement d’un nouveau psychologue au début du mois. Car Emilie Arnault en est convaincue, les difficultés psychologiques ne s’arrêteront pas au moment où la crise sanitaire, elle, se terminera.

Une prise en charge la plus rapide possible

En cas de demande de consultation, un premier rendez-vous d’écoute avec un infirmier peut être donné dans la journée. S’il y en a besoin, un autre rendez-vous avec un psychologue peut intervenir dans les trois semaines.

A côté de cette activité de consultations, le SSU doit aussi gérer les cas positifs des étudiants, ainsi que retrouver les cas contacts. Il doit également organiser des dépistages occasionnels ou systématiques, comme ceux organisés deux fois par semaine à Tours.