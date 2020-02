"Si j'avais une arme, je me mettrais une balle", SOS amitié à l'écoute des personnes en souffrance

Montpellier, France

C'est dans un modeste appartement du quartier de la Mosson à Montpellier que quelque 40 bénévoles de SOS Amitié se relayent chaque jour. Parmi eux, Daniel, écoutant depuis 12 ans. Un homme l'appelle anonymement et après les politesses d'usage, il entre directement dans le vif du sujet. " Vous savez, si j'avais une arme, si vous m'offriez une arme, je me mettrais une balle dans la tête". Fort de son expérience, Daniel ne s'alarme pas, reste à l'écoute, très concentré.

Moi, la persécution, je la connais depuis que je suis petit. On m'a toujours persécuté et ça continue ! (un appelant)

Il est aux environs de 10 heures du matin, l'homme prévient qu'il n'a pas dormi de la nuit. Il explique qu'il préfère rester éveillé "pour être extrêmement conscient pour éviter les délires". Le discours est décousu : la famille, les étrangers, les fantasmes, les psychiatres; il est clair que l'appelant a surtout besoin de parler de sa souffrance.

Chaque année, le nombre de suicides en France est pratiquement trois fois plus élevé que le nombre de tués sur les routes

À l'autre bout du fil, l'écoutant se doit de respecter trois principes essentiels : la distance, l'empathie, le non-jugement. "On a un slogan, c'est de mettre des mots sur des maux. Mettre des mots sur la souffrance pour mieux la contrôler. Et ça fonctionne!" explique Daniel. Pour autant, SOS Amitié n'est pas un centre de soins, se confier permet avant tout de faire baisser la pression.

En Occitanie, les hommes représentent trois-quarts de suicides

L'entretien va durer un quart d'heure. La moyenne des appel est de 20 minutes. À Montpellier, les bénévoles qui se relayent jour et nuit, 365 jours par an, reçoivent plus de 17.000 appels chaque année, sachant que par manque d'effectif, ils ne peuvent répondre qu'à un appel sur quatre. Il est possible de les joindre par téléphone, par mail ou par chat. La France détient l'un des taux de suicide les plus forts d'Europe. En Occitanie, entre 2015-2017, le nombre de suicide s'est élevé à 2.535.