Prévention contre la noyade : "le risque zéro n'existe pas"

Bonnets de bain bleu clair enfoncés sur le crâne, cinq enfants ont un peu de mal à barboter dans la piscine de Metz Plage, en ce lundi matin. Ils ont entre 6 et 9 ans et sont les premiers à suivre une session de l'opération "J'apprends à nager", organisée chaque été par la Ligue de natation du Grand-Est et qui propose d'apprendre aux enfants les bases de la nage.

ⓘ Publicité

Plus de 80 noyades mortelles

"Le risque zéro n'existe pas" prévient Florian Hanssler, responsable de l'école de la société de natation de Metz, qui met à disposition des maitres nageurs pour les séances, "apprendre à nager, c'est absolument primordial." En juin, on dénombrait en France 233 noyades, dont plus de 80 mortelles. Pour mémoire En Moselle, un adolescent de 17 ans est mort noyé à Woippy-plage le 15 juin, alors que le site n'était pas encore surveillé.

À lire aussi Interdiction de baignade : évitez à tout prix les spots interdits cet été selon Voies Navigables de France

A l'aise dans l'eau

Au bord du bassin, Raphaëlle, venue de Woippy, observe sa fille évoluer dans l'eau. L'an dernier, c'est son fils qui avait fait cette formation en piscine intérieure, et elle a rapidement constaté les résultats. "Il ne savait pas du tout nager, et quand il est sorti de ce programme, il savait au moins se débrouiller dans l'eau, il était beaucoup plus à l'aise" raconte la maman. "Ces opérations sont là pour offrir un peu de sérénité autour des piscines, des lacs ou des eaux naturelles en général" poursuit Florian Hanssler qui constate encore les effets de la crise sanitaire et des confinements qui ont privé une jeune génération de cours de natation. "C'est en train de se lisser mais c'est compliqué à rattraper."

En tout, 10 séances gratuites, pour les enfants de 6 à 12 ans, sont proposées tout au long de ce mois où se déroule Metz Plage. Il est obligatoire de s'inscrire en amont. L'an passé , ces initiations étaient proposée à la piscine Belletanche.