Prévention contre les dangers de l'utilisation de pétards : "J'ai eu le pouce arraché"

En Alsace, l'usage de pétards blesse de nombreuses personnes chaque année, en particulier le soir du Nouvel an. Le centre SOS Mains de l'hôpital de Hautepierre, à Strasbourg, a organisé une action de prévention auprès de collégiens, ce 17 décembre, pour les avertir du danger.

Des élèves du collège d'Eckbolsheim (Bas-Rhin) assistent à une action de prévention contre l'utilisation des pétards le soir du Nouvel An à l'hôpital de Hautepierre de Strasbourg (17 décembre 2019)

Strasbourg, France

Une vingtaine de personnes accueillies chaque année aux urgences et une dizaine de mains opérées ... Le centre SOS Mains de l'hôpital de Hautepierre, à Strasbourg, constate chaque année les dégâts que peuvent causer les pétards lancés le soir du Nouvel an. "Et la tendance ne baisse pas", souligne le Pr Sybille Facca, directrice du centre.

Des blessures qui touchent surtout les jeunes

Une photo de main blessée montrée à des collégiens pendant une action de prévention contre le lancer de pétards, à l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg (le 17 décembre 2019) © Radio France - Margot Turgy

A l'approche du 31 décembre, SOS Mains a donc organisé une action de prévention auprès de collégiens d'Eckbolsheim, ce 17 décembre. Un échange avec des policiers, des pompiers, des douaniers ... et surtout avec Maxime Hoenen. Il y a huit ans, lorsqu'il avait 15 ans, le jeune homme a allumé un pétard qui était encore dans sa main : "J'ai eu le pouce arraché", explique-t-il. Résultat : de longues heures d'opération et des mois de rééducation. Si les médecins ont pu lui recoudre le pouce, Maxime Hoenen garde quelques séquelles de son accident, "dont des douleurs qui durent plusieurs jours ou de l'hypersensibilité" au niveau de ses doigts et de sa cicatrice.

Ce témoignage a marqué les collégiens d'Eckbolsheim, comme Aby : "Je n'ai plus très envie d'utiliser des pétards", explique cette élève de 4e. Même si d'autres, comme Mayès, "aimerait bien en lancer un cette année."

Les jeunes sont les plus touchés par les accidents de pétards le soir du Nouvel an : 60% des blessés en 2018 étaient mineurs.