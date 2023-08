Prévention contre les noyades : sur le lac d'Annecy "le port du gilet de sauvetage doit être un réflexe"

Ciel bleu et eau turquoise, un petit air de paradis flotte sur le lac d’Annecy. Sur un paddle ou en canoë, locaux et touristes profitent de l’été… sous les yeux des gendarmes de la brigade nautique de nautique. Leur mission : faire respecter le règlement du lac. Navigation, respect des zones sensibles (roselières, zone Natura 2000) et assurer la sécurité des estivants sur un lac qui, malgré la carte postale, peut également être dangereux.

Hydrocution

"Ici, les gens sont dans un bel écrin et oublient vite les risques notamment ceux relatifs aux noyades", explique la cheffe d’escadron Charlotte Limonier. Principal danger, les variations de températures des eaux du lac, tempérées en surface et froides dès 1 à 2 mètres de profondeur. Après une longue exposition au soleil, les risques d’hydrocution et de noyade peuvent être importants pour toute personne plongeant ou tombant à l’eau.

Les gendarmes de la brigade nautique de Saint-Jorioz patrouillent tout l'été sur le lac d'Annecy (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

Port du gilet obligatoire

Pour limiter les accidents, le règlement du lac impose, depuis 2016, le port du gilet de sauvetage pour un certain nombre d’activités nautiques (paddle, canoë, planche à voile et kite surf). Mais cette règle a du mal à résister à l’ambiance estivale. Cinq minutes de patrouille sur le bateau de la brigade nautique de Saint-Jorioz suffisent pour s'en rendre compte. L’adjudant Thibaud Grillot a repéré un couple en canoë. Pas de gilet de sauvetage sur le dos. Seul le chien des deux touristes est équipé ! "Et c’est un cas que l’on rencontre souvent", soupire le gendarme.

Sur le lac d’Annecy, l’hydrocution n’est pas le seul risque. "Ce n’est pas la mer et donc la flottabilité n’est pas la même, détaille l’adjudante Julie Lepeska. Nous voyons souvent des personnes qui nagent à côté de leur embarcation et qui s’épuisent rapidement." Alors tout l’été, les gendarmes de la brigade nautique de Saint-Jorioz multiplient les patrouilles sur le lac. Opération de sensibilisation, rappel des risques de noyades et parfois aussi pour les contrevenants récidivistes, une amende de 68 euros.