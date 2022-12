Prévention de la délinquance : un nouveau dispositif à Nantes

Pour lutter contre la délinquance, la ville de Nantes va présenter un nouveau dispositif lors du conseil municipal du vendredi 9 décembre. Elle va mettre en place une commission "alerte et soutien aux parents" dont l'objectif sera d'envoyer des messages de fermeté aux auteurs d'incivilités et d'en informer leurs parents. Il s'agit de faits qui ne relèvent pas de crimes ou de délits. Sont concernés par exemple les actes de tapage nocturne, les rodéos urbains, les insultes ou les squats de cages d'escaliers, tout ce qui pourrit le quotidien des habitants dans certains quartiers.

Deux niveaux de convocation

En fonction des faits constatés, la commission se réunira sous deux formes. Soit une convocation simple à l'échelle du quartier, soit une convocation en séance plénière à l'hôtel de ville. Dans le premier cas, l'entretien a lieu en présence du jeune et de sa famille (s'il est mineur) : il est mené par des agents du service prévention de la ville. Dans le second cas, l'entretien est beaucoup plus solennel : il est présidé par l'élu en charge de la prévention de la délinquance et selon la gravité des faits, il peut aboutir à un rappel à l'ordre. Dans les deux cas, un accompagnement et un suivi sont proposés.

Ce dispositif a pour but de faire prendre conscience aux auteurs d'incivilités que leurs actes ont des conséquences sur la vie du quartier et sur le vivre ensemble. C'est aussi une manière d'envoyer un message fort en disant que cette étape est la dernière avant le tribunal.