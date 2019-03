Prévention de la radicalisation : une journée régionale organisée à Lille

Lille, France

Connaître, comprendre, agir : voici les trois thèmes centraux qui sont abordés ce jeudi 21 mars lors de la journée régionale de prévention de la radicalisation. A Lille, toute la journée, les acteurs, éducateurs, universitaires, associations, représentants de l'éducation nationale, qui travaillent sur ces thèmes, sont réunis, pour la première fois au niveau régional, dans les locaux de Sciences Po Lille.

Notre région fait partie des régions les plus touchées en France par la radicalisation islamiste. Dans le département du Nord, il y a plus de 500 signalements par an. 300 personnes sont suivies par les services de renseignement au titre de la radicalisation, et ces trois dernières années, une dizaine de Nordistes ont été interpellés avant de passer à l'acte, en France ou en Belgique.

Entre 35 et 40% des radicalisés sont Français depuis plusieurs générations

Mais d'abord que veut dire la radicalisation ? Les débats ont ouverts par Eric Marlière, sociologue, maître de conférence à l'université de Lille, qui enseigne à l'IUT de Tourcoing. Pour lui, cette radicalisation a de multiples visages : "dans 95% des cas, c'est un jeune. Entre 50 et 60% des radicalisés sont issus des quartiers populaires urbains, et de l'immigration de deuxième ou troisième génération. Mais on trouve entre 35 et 40% de Français depuis plusieurs générations".

Des personnes "en exil" intérieur et extérieur

Pour le sociologue, le point commun entre ces personnes, c'est "la notion d'exil. Ce sont des personnes qui n'ont pas de réelle communauté. Cette forme de djihadisme leur donne des normes et un objectif".

Les pouvoirs publics ont mis en place le numéro et le site internet "Stop Djihadisme". En cas de doute sur la radicalisation d'un proche, il faut appeler le 0800 005 696. Différents parcours sont ensuite envisagés, en fonction du profil, s'il y a un danger immédiat ou si un suivi éducatif est suffisant.

Que se passe-t-il lorsque vous appelez le numéro Stop Djihadisme ? - Préfecture du Nord

Educateurs et psychologues

Parmi les structures qui existent dans la région pour lutter contre la radicalisation des jeunes, il y a l'équipe mobile de l'association Itinéraires, à Lille. Elle est mandatée par l'Etat, pour aller rencontrer les personnes signalées et leurs familles. Ce sont des éducateurs et des psychologues qui interviennent, ils sont cinq dans le Nord-Pas-de-Calais.

Une partie de notre jeunesse est française mais ne se sent pas française

Pour Slimane Kadri, le directeur, la prévention est la clé : "il faut éduquer les jeunes aux médias, aux réseaux sociaux, leur apprendre à avoir un certain sens critique. Il y a aussi la question de la religion, surtout en France, qui est un pays laïque. On a trop longtemps considéré que la religion était une affaire privée. Il y a aussi la question du malaise identitaire. Une partie de notre jeunesse est française mais ne se sent pas française".

La question de l'évitement scolaire

Parmi les thèmes abordés lors de cette journée régionale de prévention de la radicalisation, il y a celui de l'évitement scolaire. Des enfants déscolarisés, ou très souvent absents. Cela peut parfois être un signe. Le préfet délégué à l'égalité des chances dans le Nord, Daniel Barnier, explique que les pouvoirs publics sont très attentifs à l'enseignement à domicile : "il y a dans le Nord à peu près 600 familles, qui ont choisi d'éduquer leurs enfants à domicile. C'est légal, mais c'est contrôlé".