Prévention des incendies : 100 mégots sont encore jetés chaque jour par kilomètre d’autoroute

Une opération Stop Mégots a lieu à partir de ce vendredi 5 août et tout ce week-end sur l'aire de Port Lauragais, sur l'A61 qui relie Toulouse à Narbonne. Le but c'est de faire de la prévention incendie et de rappeler qu'encore énormément de mégots sont jetés par les fenêtres des voitures.

C'est un geste qui peut paraître anodin mais qui a des conséquences terribles. Encore trop d'automobilistes fumeurs jettent leurs mégots par la fenêtre de leur véhicule. A l’occasion de ce nouveau week-end de départs en vacances, et alors que plusieurs incendies ont déjà eu lieu ces dernières semaines, l’Entente Valabre (un établissement public qui travaille notamment pour la formation des pompiers) et la fondation Vinci Autoroutes lancent une nouvelle campagne de prévention. Elle aura lieu sur six aires de l’arc méditerranéen cet été. Et, en ce début aout, elle s'arrête sur l'aire de Port Lauragais, sur l'autoroute A61 vers Narbonne.

Une opération Stop Mégots sur l'aire de Port Lauragais avec la distribution de cendriers de poche. © Radio France - SM

Un fumeur sur quatre

Pour cet atelier stops-mégots, des pompiers sont présents pendant vendredi samedi et dimanche. De la documentation et des petits cendriers seront aussi distribués. Parce que les chiffre sont implacables. Philippe Carton chargé de projets à la fondation Vinci Autoroutes les détaille. "En 2018 on a estimé à 100 mégots jetés par kilomètres d’autoroute par jour et dans les deux sens. Et un fumeur sur quatre reconnait qu’il lui arrive de jeter son mégot par la fenêtre de sa voiture selon une récente étude."

Et Jean Marc, qui est en pause sur l’aire Port Lauragais en fait partie. "Ça arrive. En conduisant, ca arrive. Il n’y a plus de cendriers dans les voitures. Parfois on oublier. Parois dans les voitures c’est compliqué. On ne va pas l’écraser sur le siège. Donc la solution c’est de le jeter par la fenêtre. "

Des cendriers de poche distribués

En un week-end, la fondation Vinci va en distribuer 700 cendriers sur l’aire de Port Lauragais. 30.000 partout en France cet été. Pour que le jet de mégots cesse enfin plaide Luc Langeron de l’Entente Valabre qui travaille à la formation des pompiers. "Derrière un jet de mégots, il n’y a pas toujours un incendie. Mais derrière un incendie, il y a souvent un mégot. Tous les grands cartons de cet été, au moins la moitié qui sont dus à des mégots. C’est de l’imprudence, de l’étourderie ou du manque de civisme. "

Des incendies qui ont des conséquences énormes redit le Colonel Laurent Pille le directeur adjoint des pompiers de Haute-Garonne. "Il y a les conséquences sur la végétation, sur la faune, la flore. Ce sont aussi des conséquences humaines avec des habitations qui vont partir en fumée. Ce sont des conséquences économiques, on l’a vu en Gironde avec des campings dévastés. Et puis il y a les conséquences sur nos forces, les sapeurs-pompiers."

Et il y a encore beaucoup de travail de prévention à faire. Selon les études, les 16-24 ans seraient les plus promptes à jeter des déchets par la fenêtre de leurs voitures.