Prévention des inondations, une facture salée pour la CAPA

C’est une épine dans le pied de la CAPA.

Depuis 2018, la communauté d'agglomération du pays ajaccien est en charge de la compétence GEMAPI, une obligation légale sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Dans ce cadre, elle doit s'occuper de la gestion des digues qui protègent l'aéroport d'Ajaccio.

Seulement voilà, depuis des dizaines d'années, les barrages ont été mal entretenus et la note risque d'être salée pour l’intercommunalité.

Réunie en conseil communautaire, elle a voté le principe d'une convention avec la Chambre de Commerce et d’Industries de Corse et la Collectivité de Corse pour, à terme, mettre en place un système d'endiguement, et ainsi éviter les inondations qui ont paralysé pendant une semaine l'aéroport, en décembre 2019.

Un mal nécessaire ! Mais avec la crainte qu'il coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ange - Pascal Miniconi, le vice-président en charge de cette prévention explique : « c’est la CAPA qui récupère le tout. Elle récupère les travaux nécessaires à l’entretien de ce système d’endiguement. Il y a des digues qui depuis 50 ans, ou plus, n’ont pas connu la moindre d’intervention. Il y a des endroits où la digue est percée. Les eaux ont ruisselé et emporté certaines parties. Cela va coûter beaucoup d’argent. On s’en serait bien passé. Mais la loi est là. On est obligé de tout prendre en compte. Mais la note sera autrement plus élevée que pour la réalisation de bassins de rétention. »