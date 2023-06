Prevention des noyades : pompiers et préfecture des Deux-Sèvres appellent à la vigilance

1000 personnes meurent chaque année en France de noyades accidentelles, particulièrement pendant l'été. La moitié des décès ont lieu pendant la période estivale. C'est la première cause de décès par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Et même s'il n'y a pas la mer dans les Deux-Sèvres, le département n'est pas épargné. En 2022, huit personnes victimes de noyades. Deux ont été mortelles.

ⓘ Publicité

Un appel à la vigilance est donc lancé par les pompiers et la préfecture. Avec un rappel des comportements à adopter. "Toujours d'aller se baigner en ayant prévenu préalablement, notamment lorsqu'on va se baigner dans un plan d'eau naturel. Ne pas se surestimer en termes de capacité. Limiter sa consommation d'alcool et ne pas se baigner immédiatement après s'être exposé au soleil", détaille Sophie Pagès, directrice de cabinet de la préfecture des Deux-Sèvres.

Baignade en zone autorisée

Elle appelle aussi au respect de la réglementation. "Bien sûr on se baigne dans les zones où la baignade est autorisée et où elle est surveillée", insiste Sophie Pagès. A Saint-Maixent-l'Ecole par exemple, le maire Stéphane Baudry rappelle que "se baigner en bord de Sèvre est interdit sur tout le long de la Sèvre à Saint-Maixent-l'Ecole parce que les baignades ne sont pas surveillées. On ne connaît pas les fonds". Le site de Tempête où se trouvait avant la piscine municipale de la commune est pourtant un spot pour Nathan et Timéo, deux ados. "L'eau est bonne", lance l'un d'eux. Et aller plutôt au centre aquatique ? "Il faut payer, ici c'est pas cher".

Pour le colonel Thibaut Niderlender, directeur départemental du SDIS 79, il faut qu'il y ait une prise de conscience du danger. "On ne sait jamais ce qui peut se passer, un jour pas fait comme un autre, l'endroit où on a l'habitude de sauter il y a moins d'eau ou quelqu'un qui a jeté quelque chose avant. Et tout bêtement un geste qu'on a répété des dizaines et des dizaines de fois, le jour J ça ne va pas se passer comme d'habitude et là c'est l'accident, c'est le drame", alerte le pompier.

Les enfants de moins de 6 ans représentent un quart des noyades accidentelles

À la mer, en piscine, sur les plans d'eau... "il ne faut jamais négliger le risque, particulièrement avec les enfants", insiste le colonel Niderlender. Les moins de 6 ans représentent un quart des noyades accidentelles. "Il faut vraiment avoir vraiment toujours un œil sur eux. Quand bien même ils ont une bouée autour du ventre ou des dispositifs de flottaison autour des bras, ce n'est pas une sécurité suffisante pour se permettre de les lâcher du regard".